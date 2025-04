Por un mejor ir y venir en la Agencia de Taxis Las Tunas

Las Tunas.- Desde hace un tiempo, niños de la casa sin amparo familiar del reparto La Victoria, no caminan el largo trecho que separa su residencia de la escuela especial Turcios Lima, en el centro de la ciudad de Las Tunas.

Un día en el trayecto tuvieron la suerte de encontrarse con el joven Héctor Patiño Peña, quien amablemente se ofreció para llevarlos gratis en uno de los más de 60 triciclos que tiene circulando la Agencia de taxis de esta provincia del oriente de Cuba.

De ahí en adelante el recorrido, de ida y vuelta en la mañana y la tarde que ya lleva más de un año, se hizo diario y se extendió a otras opciones como paseos al zoológico, parque de diversiones, a centros de salud y a cuantas necesidades de transporte tengan en el hogar.

Esa es una de las tantas iniciativas puestas en práctica por quienes trabajan en la Agencia de taxis Las Tunas justo ahora cuando el individualismo y el sálvese quien pueda, se esfuerzan por instalarse.

Solidaridad y humanismo multiplicado

Como en la casa de niños sin amparo filial en el hospital pediátrico Mártires de Las Tunas también obró la bondad del colectivo de la agencia.

Ahora los infantes del servicio quirúrgico ambulatorio, tienen transporte para regresar a sus hogares por solo 2 pesos con cincuenta centavos el kilómetro y gratis para aquellos que no puedan pagarlo.

En la parada de ómnibus de la Martilla la tensión por llegar en tiempo y forma se desvanece cuando de pronto varios choferes de autos de color amarillo y negro, ofrecen carreras sin costo alguno en las primeras horas de la mañana.

Profesionales y estudiantes de la salud muchas veces tienen la dicha de ser trasladados sin pagar, un beneficio que deben y agradecen a Yoel González Reyes, chofer de la mototaxis 50201.

Confiesa que tomó la decisión tras una vivencia personal en el hospital pediátrico.

“Lo decidí desde la excelente atención que recibió mi niño cuando tuvo allí por una apendicitis, vi como los médicos se sacrificaron, sin prácticamente nada pero si con mucho amor y entonces yo dije, bueno, debo hacer algo para de alguna manera retribuirles.

“Yo creo que todos los días las personas no tienen 10 pesos para el pasaje y aunque no le resuelvo todos sus problemas pero por lo menos lo ayudo en algo, no importa que ello afecte un poquito mi economía personal. Ya llevo dos años haciéndolo y lo pienso mantener.

“Mi niño se llama Braulio González y lo operó de urgencia una doctora maravillosa de Majibacoa. A ella no la he podido transportar porque su recorrido es desde Calixto, pero bueno, estoy seguro que le satisface que ayude a sus colegas».

Dalia Seguí Blanco y su mamá Ramona ya no viven la incertidumbre de estar puntuales en las sesiones de fisioterapia en el hospital Ernesto Guevara porque Miguel Antonian Licea, las lleva y trae todos los días en su triciclos una asistencia para cuantos la necesiten, solo solicitándola a los controladores en cualquiera de las tres piqueras habilitadas en la ciudad.

 

La madre y el niño que, debido a un incendio, recientemente perdieron su vivienda en la comunidad de Lajitas Adentro, en el municipio de Jobabo, les harán un donativo que incluye utensilios de cocina y otros útiles.

Estas son vivencias en escenarios diferentes y con personas distintas pero todas hechas por quienes trabajan en la Agencia de Taxis Las Tunas, que sustentados en profundo altruismo, empatía y respeto por los demás, van construyendo una credibilidad y una reputación que trasciende su objeto social.

Todos, de forma especial los choferes de taxis y triciclos eléctricos y de combustión, siempre están buscando formas de ayudar a los demás, muestra de lo que puede el humanismo y la bondad de espíritu frente a actitudes individualistas y frías hoy frecuentes en nuestra sociedad.

En su día a día cada vez se multiplican y son más habituales los gestos y actitudes solidarias que dejan huellas en un número considerable de clientes que agradecen el permanente empeño en procurar el bien ajeno aun a costa del propio porque su condición de arrendatarios de los vehículos los obliga a gestionar y pagar todo lo necesario para mantenerlos circulando.

Para llegar más rápido

Por esas y otras muchas razones cuando se indaga sobre un colectivo digno de destacar, en la Dirección Provincial del transporte en Las Tunas coinciden en que la Agencia de taxis, donde no todo funciona a las mil maravillas pero quienes trabajan en ella se esmeran en hacer algo para acortar la larga y escabrosa ruta de insatisfacciones que tiene el sector principalmente con la movilidad de pasajeros.

Para comprobarlo basta llegar, por ejemplo, un jueves temprano en la mañana a la parada de La Martilla o a la piquera de la Casa Insólita en la ciudad de Las Tunas y encontrarse a directivos, controladores, choferes de autos o triciclos eléctricos y de combustión, asegurando entre todos, el ir y venir de mucha gente en la ciudad.

Supervisar un situ es una práctica que se ha vuelto habitual y les da resultado.

En medio de la vorágine de una de esas jornadas encontramos en estos días Serguei Tamayo Rodríguez, director de la Agencia y allí mismo accedió conversar con Tiempo21.

“Hasta hace unos meses el servicio de las mototaxis era muy señalado por la violación constante de los precios y otras manifestaciones de maltrato a los pasajeros, pero afortunadamente ya esa historia va quedando atrás, gracias entre otras razones a la entrada a la agencia de 20 triciclos eléctricos nuevos.

“Para recibirlos y ponerlos a funcionar tuvimos que montar en menos de un mes una base de carga con todas las condiciones. Lo hicimos en tiempo récord.

“Lo primero fue reorganizar el servicio por las rutas 1 y la 7, las dos de mayor demanda de medios de transporte público en la ciudad y que además conducen a los principales centros hospitalarios de la provincia por un precio de 10 pesos, a 2 pesos con 50 centavos por kilómetro. Vale aclarar aquí que los recorridos no pueden exceder los 5 kilómetro”.

Precisó que a partir de un estudio de mercado definieron la Casa Insólita, el hospital Guevara y la calle 39 en Buena Vista, como las tres piqueras para el recorrido y en las mismas fueron ubicados controladores que garantizan orden en las colas y otros aspectos.

“La población está sugiriendo cambiar la de la calle 39 para el Tanque de Buena Vista, una propuesta que nos parece valida y estamos proponiendo, a nuestro ministerio que es quien autoriza a hacerlo, cambiarla.

“Con esas y otras medidas hemos mejorado uno de nuestros servicios de mayor demanda, reconocido hoy por muchos clientes”.

No solo de triciclos vive la agencia

Como dato de interés Tamayo Rodríguez comentó que la agencia cuenta con un parque de 193 medios entre triciclos eléctricos, de combustión, microbús y taxis, todos para rentar, principal fuente de ingreso de la entidad.

Así brindamos la modalidad de servicio especial para el turismo, una actividad que nunca ha sido fuerte en la provincia y ha disminuido bastante por lo que lo extendimos al sector empresarial convirtiéndonos en la entidad que más asistencia de transportación brinda a este tipo de clientes.

“Entre otros, servimos al INDER, al sector de la Salud y la Empresa eléctrica con la cual hoy tenemos contrato permanente para cumplir tareas de primer orden como la ejecución del parque eólico, en el litoral norte del territorio, donde permanece todo el tiempo uno de nuestros vehículos.

“También prestamos el servicio regular con el que asumimos una de las labores más humanas y sensibles que es el traslado gratis, tres veces a la semana en días alternos, de más de 100 pacientes con tratamiento de hemodiálisis. Tratamos de que siempre sean los mismos choferes para cada caso y es tal compenetración entre unos y otros, que se consideran integrantes de una misma familia.

“Promediamos 1.2 pacientes por taxi, lo cual quiere decir que en más del 80 por ciento de los casos es uno por taxi, sin dudas muy beneficioso para ellos, viajan más cómodos en carros que hemos ido mejorando con climatización y otras condiciones, logradas por supuesto, gracias al esfuerzo de los choferes que son trabajadores por cuenta propia con contrato de arrendamiento”.

Como consecuencia de esa misma entrega hoy Las Tunas tiene su Coeficiente de Disponibilidad Técnica o Coeficiente de Aprovechamiento del Parque, el verdaderamente ideal, por encima del 90 por ciento, uno de los más altos del país y cerramos el año 2024 con los planes de ingresos, viajes, pasajeros y producción sobrecumplidos.

Esos resultados llegan también mediante la disminución de gastos, a través del alquiler de locales que en la práctica funcionan como convenios de asociación cooperativa reportando muchos beneficios, como por ejemplo, el ahorro de más de 200 mil pesos en un mes.

En los cambios ha influido mucho el control de rigor a los contratos de arrendamiento del vehículo y de transportación de pasajeros, que se establecen con los choferes trabajadores por cuenta propia quienes tienen la obligación de trasladar personas en la modalidad que sea y como las empresas lo organicen.

La Agencia de taxis Las Tunas es cada vez más necesaria en calles y carreteras. Sus medios, especialmente los triciclos eléctricos y de combustión, ya no pueden faltar en el ir y venir de la mayor urbe tunera donde en no pocos momentos, han sostenido prácticamente solos la transportación urbana de pasajeros.

 

