Presidente cubano visita empresa Pescatun

Las Tunas.- El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó la empresa pesquera Pescatun, donde apreció parte del proceso productivo de esa industria.

Díaz-Canel se interesó por las condiciones de vida de los trabajadores, sus salarios y el destino de las producciones para la red de pescaderías, entre otros aspectos de esa industria.

La empresa pesquera Las Tunas tiene seis unidades empresariales de base (UEB), enmarcadas en las zonas de pesca de la acuicultura y tres puertos pesqueros, y una empresa filial en Puerto Padre.

En esta UEB se procesa el 90 por ciento del pescado de acuicultura de la provincia, principalmente, tenca y laveo, con varios surtidos. Tiene una cartera de productos amplia; se elaboran pescado eviscerado, ruedas y filetes que se comercializan en la red de pescadería de la empresa. También se conforman hamburguesas, embutidos, masas y croquetas.

Cuenta en su plantilla 123 trabajadores, de ellos 74 en la industria, con un salario promedio de 10 mil 900 pesos y producen alrededor de 60 a 70 toneladas mensualmente de pescado y conformados.

/mga/

