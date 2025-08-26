Radio Victoria en Vivo

Presidente cubano visita empresa Pescatun

Miguel Díaz Nápoles
Miguel Díaz Nápoles
Foto del autor.

Las Tunas.- El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó la empresa pesquera Pescatun, donde apreció parte del proceso productivo de esa industria.

Díaz-Canel se interesó por las condiciones de vida de los trabajadores, sus salarios y el destino de las producciones para la red de pescaderías, entre otros aspectos de esa industria.

La empresa pesquera Las Tunas tiene seis unidades empresariales de base (UEB), enmarcadas en las zonas de pesca de la acuicultura y tres puertos pesqueros, y una empresa filial en Puerto Padre.

En esta UEB se procesa el 90 por ciento del pescado de acuicultura de la provincia, principalmente, tenca y laveo, con varios surtidos. Tiene una cartera de productos amplia; se elaboran pescado eviscerado, ruedas y filetes que se comercializan en la red de pescadería de la empresa. También se conforman hamburguesas, embutidos, masas y croquetas.

Cuenta en su plantilla 123 trabajadores, de ellos 74 en la industria, con un salario promedio de 10 mil 900 pesos y producen alrededor de 60 a 70 toneladas mensualmente de pescado y conformados.

/mga/

Periodista, fotorreportero, realizador de cine, radio y TV, profesor universitario. Master en Ciencias de la Comunicación, Universidad de La Habana. Presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en Las Tunas. Conferencista sobre temas de Comunicación, Periodismo e Internet. Premio Nacional de Periodismo hipermedia 26 de Julio en 2006 y 2007. Ha sido galardonado en varias ocasiones con el Premio Provincial Ricardo Varela Rojas por la obra del año y de Periodismo Ubiquel Arévalo Morales y en otros certámenes del sector. Fue reportero del diario 26. Durante el 2001 le dio cobertura informativa a la labor de los médicos cubanos en Ghana, en el África Subsahariana y sobre sus experiencias escribió el libro Hacia el reino del silencio, publicado en 2008 por la Editorial Pablo de la Torriente Brau, de la Unión de Periodistas de Cuba. En 2000 creó Tiempo21, edición digital de los Servicios Informativos de Radio Victoria. Productor del largometraje Los Cuervos y el cortometraje Homoerectus, de producciones Acoytes-Uneac, Las Tunas. Durante 2016 y 2017 se desempeñó como editor de contenido de la Dirección General de Multimedia en Español, y de las Mesas de Redacción y Asignaciones del canal multiestatal TeleSur, en su sede central de Caracas, Venezuela.

