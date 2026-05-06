Canciller cubano: “El Secretario de Estado afirmó que no existe un bloqueo petrolero a Cuba. Ha optado sencillamente por mentir”

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, a través de su cuenta en la red social X, escribió este martes 5 de mayo:

“Hace unas horas, el Secretario de Estado afirmó que no existe un bloqueo petrolero a Cuba.

Ha optado sencillamente por mentir. Contradice al Presidente y a la Vocera de la Casa Blanca.

La realidad es inocultable: el 29 de enero de 2026, su Presidente firmó una Orden Ejecutiva que amenaza a todos los países con imponer aranceles en caso de que exporten combustibles a Cuba.

En cuatro meses, solo un barco de combustibles ha llegado a Cuba. Se intimida y amenaza a todos nuestros proveedores en violación de las normas del libre comercio y la libertad de navegación.

La nueva Orden Ejecutiva del 1ro de mayo establece sanciones secundarias en el área de la energía.

El Secretario sabe muy bien el daño y sufrimiento que causa hoy al pueblo cubano el cerco petrolero criminal que él mismo propuso a su Presidente.”