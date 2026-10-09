Comienza en el Balcón de Oriente Jornada de la Cultura Cubana

Las Tunas.- Con una variedad de invitaciones, que se extenderán hasta el 20 de octubre, comienzan hoy en la provincia las celebraciones por la Jornada de la Cultura Cubana. Esta vez la cita agasaja los natalicios del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, del cineasta Julio García Espinosa y el cantante Pacho Alonso, así como los aniversarios 50 y 40, respectivamente, de la creación del Ministerio de Cultura y la Asociación Hermanos Saíz (AHS).

El parque 26 de Julio se prevé abrace la arrancada del evento, con la participación de solistas y creadores, en general, al tiempo que las iniciativas se llevarán a varias comunidades como es el caso de La Victoria, con el protagonismo de nuestros instructores de arte. Magos, payasos y otros artistas se suman igualmente a las propuestas.

Una de las actividades esperadas este sábado resulta la actuación de Tonguita y los Tres Ositos, en el cabaret Bajo las Estrellas, durante la tarde. Asimismo, en la noche, la sede tunera de la AHS recibirá un concierto del joven cantautor Jesús Ricardo Pérez Sicilia.

Según informó Zenia Ross, jefa del Departamento de Programas, Programación y Comunicación de la Dirección Provincial de Cultura, «extender hacia los municipios las actividades y acercarnos a la población ha sido prioridad en el diseño de esta jornada, por eso realizamos acciones también en comunidades, hogares maternos, casas de abuelos y diversas instituciones».

La retreta de la Banda Municipal de Puerto Padre, por ejemplo, figura en el programa, así como el concurso de creación musical Charles Ingran in Memorian, con sede en «Jesús Menéndez» e invitaciones en la Casa de las Tradiciones de Majibacoa, protagonizadas por la familia Miranda y su grupo portador Raíces Soneras.

Aunque no pocos espacios fijos en instituciones culturales se suman a la cita, destaca el nacimiento de otras «delicias» en el marco de la festividad al estilo de la peña Mi tierra linda, con la solista Berlis Fernández como anfitriona, propuesta que tendrá lugar el tercer domingo de cada mes (empezando por el próximo) en el lobby del teatro Tunas, a las 5:00 pm.

Asimismo, por primera vez se entregará el premio Balcón de Oriente que, al decir de Darlenis Urquiola, directora provincial de Cultura, distinguirá a artistas, promotores culturales, periodistas especializados en el sector y otros profesionales con una labor destacada. Deviene novedad igualmente la inserción de Las Tunas dentro de la Fiesta de la Cubanía, que en este calendario tiene sus replicaciones en todos los territorios de la Isla.

Así, con la jornada Cien Silvestre como antesala, se celebra en Las Tunas este jolgorio, en el que confluyen exposiciones, conciertos, tertulias literarias y otras acciones.

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