El Profe Acuña, un legado de experiencias

Las Tunas.- La madre del doctor José Luis Acuña Pérez definió su vida profesional, le insistió en que estudiara Estomatología y por complacerla realizó sus estudios en esa carrera pues él se inclinaba más por la Medicina. Así matriculó y empezó en La Habana aunque al poco tiempo se desvinculó.

En su distanciamiento de la Estomatología ejerció otras labores en su natal Media Luna y dominó la mecanografía, las matemáticas y la docencia, hasta que retomó su perfil y concluyó los estudios en la provincia de Santiago de Cuba.

Comenta Acuña Pérez que al poco tiempo llegó la posibilidad de optar por la especialidad de Cirugía Maxilofacial, en la provincia de Holguín que llamaba su atención y en tres años, logró el propósito de convertirse en especialista.

«Eso sí me gustaba, después hice un diplomado de cabeza y logré graduarme como cirujano de cabeza y cuello, y maxilofacial», comenta este galeno, quien marca su huella en la provincia de Las Tunas tras graduarse e iniciar su labor profesional en la Clínica Estomatológica Héroes de Bolivia.

Con más de medio siglo de experiencias vinculado a la carrera de Estomatología el profe Acuña llegó a tierras africanas y venezolanas, como parte de la solidaridad de Cuba, experiencias que fortalecieron sus conocimientos.

«He tenido suerte en la vida, aprendí cosas que no me correspondían por ejemplo cuando me seleccionaron para ir a Uganda atendería allí heridos por arma de fuego y tuve que adquirir habilidades mediante un curso de cirugía de guerra en la provincia de Camagüey.

«De esa forma realicé un amplio número de traqueostomía y craneotomías porque cada día me llegaban personas con heridas devastadoras por una ráfaga de AKM en el maxilar inferior que dejaban solo la mitad de la cara», detalla respecto a su primera experiencia fuera de fronteras en el año 1991.

«A Venezuela permanecí desde el 2004 al 2014, allí fortalecí otras áreas asistenciales necesarias, operaba casos de cirugía menor e integré una comisión que tramitaba intervenciones complejas que se realizaban aquí en Cuba.

A su regreso al país el especialista siguió su labor en el Hospital Provincial General Ernesto Guevara de la Serna, «al cabo de los años la Diabetes Mellitus limitó alguna de mis actividades profesionales que sobrepasaban las seis horas en una operación inicial de una lesión y después requerían de una radical de cuello», detalla mientras expone con total concentración paso a paso de una intervención de ese tipo.

«Esto me hizo inclinarme más por la docencia, trato que aprendan de todo, el conocimiento siempre es necesario y nunca será suficiente, esta máxima me motivó a escribir dos libros uno vinculado al cáncer bucal y otro a la terapia antimicrobiana, este último un folleto en formato digital.

«Nos dedicamos siempre a la prevención de afecciones bucodentales mediante talleres de actualización que tributan a la labor diaria, le insisto a mis alumnos la superación, lo mismo damos clases a los educandos de la carrera que a los estomatólogos formados en la especialidad maxilofacial », refiere este profesional con 50 años de servicio y fundador del hospital provincial.

«Me satisface que puedan contar conmigo por mi labor además asesoro los estudios sobre el cáncer, cada especialista docente de mi servicio tiene un proyecto de investigación y el único vinculado a esa afección es el mío y a ellos les atrae, así les colaboro pues poseo las estadísticas desde el 2015 y cuando llegan a mi casa interesados en el comportamiento de sus clasificaciones en corto tiempo ya tienen todo porque me he dedicado prácticamente a eso».

Su presencia en la Héroes de Bolivia, su primer centro laboral, despierta la mirada y el saludo cordial de alumnos y profesionales del sector que encuentran en el profe Acuña una cátedra científica de la estomatología tunera.

En la actualidad el doctor José Luis Acuña Pérez dirige la consulta provincial de cáncer bucal en Las Tunas, y recoge en su haber un legado de trabajo con prestigiosas publicaciones mientras sigue escribiendo su propia historia.

/lrc/

