Indultarán en Cuba a 51 sancionados a privación de libertad

La Habana.- La Cancillería de Cuba aseguró que el Gobierno liberará en los próximos días a 51 ciudadanos sancionados a privación de libertad, los cuales cumplieron gran parte de la pena y mantuvieron buena conducta.

Por medio de un comunicado, subrayó que la decisión responde al «espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano», que han «mantenido históricamente una comunicación sobre los procesos de revisión y excarcelación de personas privadas de libertad».

Desde 2010 el Gobierno cubano ha beneficiado con indultos a nueve mil 905 reclusos, refiere, y detalla que «en los últimos tres años, como parte de la práctica cubana y al amparo de lo dispuesto en nuestra legislación, otras 10 mil personas sancionadas a privación de libertad fueron excarceladas por diferentes beneficios».

«Esta decisión soberana constituye una práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal y ha caracterizado la trayectoria humanitaria de la Revolución, que esta vez coincide con la proximidad de las celebraciones religiosas de la Semana Santa», asegura la notificación del Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla.

(Prensa Latina)

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