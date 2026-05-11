Inmersos profesionales de la salud en Jornada «Mayo de Prevención»

Las Tunas.- La detección temprana de la hipertensión, la diabetes y otras enfermedades crónicas, forma parte de la integralidad en los programas de control que, desde la Atención Primaria de Salud impulsan los profesionales del sector, bajo la Jornada «Mayo de Prevención».

Especialistas de la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades, junto al personal de enfermería, articulan actividades cuyo lema Su vigilancia es tu protección busca sensibilizar a los ciudadanos y evidenciar la interconexión existente entre las Enfermedades No Transmisibles (ENT), con el propósito de consolidar la profilaxis como responsabilidad colectiva que involucre a individuos, familias, comunidades, instituciones y gobiernos.

La Jornada «Mayo de Prevención» constituye una iniciativa de alcance comunitario e institucional que integra acciones educativas, de promoción sanitaria y pesquisas, a fin de fomentar estilos de vida saludables y fortalecer la cultura preventiva frente a las ENT.

Con registros de 41 millones de fallecimientos cada año por su causa, estas enfermedades afectan a todas las personas. Sin embargo, en su mayoría son prevenibles, pues la mala salud está asociada a factores de riesgo modificables como el consumo de tabaco, las dietas poco saludables, la inactividad física, el consumo de alcohol y la contaminación del aire.

Desde los diferentes espacios asistenciales se educa a la población, ya que las ENT constituyen un problema de desarrollo sostenible y figuran como prioridad en la agenda de salud mundial. Esto ocurre ante el incremento de patologías cardiovasculares, la hipertensión arterial, la obesidad y las enfermedades respiratorias y renales crónicas, entre otras.

Aunque suelen asociarse con personas mayores, todas las edades están en riesgo, pues pueden comenzar en la infancia y progresar hasta la vejez. Por ello, se disponen estrategias y políticas sanitarias enfocadas en la promoción de la salud, el aumento de la percepción de riesgo y el bienestar social, así como en la modificación de estilos de vida para reducir su incidencia. Todo ello busca afianzar el compromiso intersectorial y la participación comunitaria en la prevención y control de estas enfermedades.

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