Reconocerán labor destacada a favor del medio ambiente en Las Tunas

Las Tunas.- La Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Las Tunas convoca al Premio Provincial de Medio Ambiente 2026 que reconoce a empresas, centros, colectivos laborales, organizaciones y personas que han dedicado su labor a la conservación y cuidado del entorno.

Al mismo pueden aspirar entidades productivas y de servicios, culturales, recreativas, de investigación y educativas, así como colectivos laborales, organizaciones políticas, de masas y personas naturales.

Las propuestas para obtener el premio deben evidenciar resultados relevantes en la protección del medio ambiente y en la contribución al desarrollo sostenible

De igual forma personas jurídicas, formas de producción no estatal, organizaciones y entidades productivas, los servicios, la docencia, la cultura, la ciencia, la tecnología y la innovación, pueden optar por el reconocimiento ambiental provincial.

La Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Las Tunas también convoca a su otorgamiento a fin de estimular el desempeño ambiental destacado y con tendencia a la mejora continua que contribuya al desarrollo sostenible del país.

Las entidades que opten por él deben cumplir requisitos como contar con un programa de gestión ambiental, un plan de acción anual y demostrar un desempeño ambiental estable.

A ello deben integrar un aval o certifico del cumplimiento de las normas y regulaciones ambientales vigentes por la oficina de Regulación y tener confirmado su desempeño económico positivo a través de auditorías.

Las propuestas, tanto para el Premio Provincial de Medio Ambiente y el Reconocimiento ambiental provincial, deben entregarse hasta el 30 de mayo en la Subdelegación de Medio Ambiente de la Delegación territorial del Citma en la calle Lucas Ortiz de la ciudad de Las Tunas.

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