Inicia jornada de homenaje a colaboradores de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas

Las Tunas.- En la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas comenzó una amplia jornada en saludo al aniversario 63 de la colaboración médica cubana y en reconocimiento al quehacer de más de una treintena de profesionales diseminados en ocho naciones del orbe.

En esta ocasión, representantes del Departamento de Relaciones Internacionales iniciaron las actividades con la visita a las familias de estos profesores, comprometidos y dispuestos a salvar vidas en labores asistenciales, además de insertarse como docentes en la formación de recursos humanos sanitarios en varios países, con mayor presencia en México, Angola y Venezuela.

El encuentro estuvo marcado por el compromiso con los colaboradores, mientras los familiares agradecieron el apoyo recibido durante el período y resaltaron el valor humanista de estos tuneros. Entre ellos, Gisela Fonseca, madre de la profesora Idania Bagó Fonseca, expresó: «Ella ha cumplido dos misiones, siempre ejemplar en las tareas que le han correspondido, ocupando cargos en cada una».

«En estos momentos atiende a los cooperantes en Valencia, capital del estado Carabobo, Venezuela, junto a su esposo. Allí gozan de prestigio entre los pacientes, quienes los quieren muchísimo, están muy agradecidos y no quisieran que regresaran», añadió.

Por su parte, el doctor Jorge Luis Rodríguez Sánchez, esposo de la doctora Reinelda Rosa Ojeda Herrera, ratificó: «Como colaborador y esposo de una colaboradora en misión en Angola, siempre apoyamos a ese pueblo hermano. Mi esposa se encuentra allí en la formación de nuevas generaciones de médicos, con paso firme dondequiera que nos pidan».

«La colaboración médica cubana demuestra al mundo la incondicionalidad de los cubanos. Fuimos de los primeros en responder ante el Ébola y la Covid-19 en África, así como en los terremotos de Haití. De igual manera, hemos cumplido con la hermana nación de Venezuela. Siempre pueden contar con nuestros médicos, profesionales de la salud y profesores de Ciencias Médicas, unidos a la Patria», acotó.

En otro orden, la jefa del Departamento de Relaciones Internacionales del Centro de Altos Estudios de las Ciencias Médicas, Liliana Camejo Martínez, detalló que se desarrollará un amplio programa de actividades dedicado a enaltecer a los 33 colaboradores tuneros, con el propósito de estimular su gesto altruista. Además, se sostendrá un diálogo directo mediante un grupo de WhatsApp, en el cual se documentarán las actividades con fotos y audios de sus familias.

La especialista del departamento, licenciada Yunia Estela Domínguez Álvarez, subrayó la disposición de los profesionales del territorio en la colaboración internacional y destacó la entrega, el calor humano y la ética que los distinguen en cada nación.

La colaboración médica cubana constituye una de las expresiones más relevantes de solidaridad internacional impulsada por Cuba desde 1959. La primera misión médica fue enviada a Argelia el 23 de mayo de 1963, integrada por 55 profesionales de la salud. Desde entonces, este modelo de cooperación se ha extendido a más de 150 países.

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