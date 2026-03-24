Día Mundial de la Tuberculosis, una jornada a favor de la seguridad sanitaria

Las Tunas.- La Tuberculosis (TB), enfermedad infecciosa que se transmite de persona a persona a través del aire, figura entre las 30 afecciones que la Iniciativa de Eliminación se propuso erradicar en la Región de las Américas para el 2030.

Como cada año, la Organización Mundial de la Salud, en reconocimiento al natalicio de Robert koch, descubridor del bacilo causante de la TB, convoca a una jornada de concientización con el objetivo de incrementar la percepción de riesgo en las personas, afirmó la responsable del Programa de Control y Prevención de la Tuberculosis en Las Tunas, Isabel Escalona Pérez.

Afirmó la galena que «Cuba cuenta con un Programa de Control y Prevención, que comienza en la Atención Primaria de Salud para el diagnóstico de esta afección, centrada en pacientes seropositivos al VIH, diabéticos, contactos de casos bacteriológicamente confirmados, privados y exprivados de libertad, y trabajadores de la salud».

Como parte de la celebración del Día Mundial de la TB los profesionales de la salud en el territorio llevarán el mensaje a favor de la seguridad sanitaria «mediante acciones e intervenciones educativas a fin de aumentar la percepción de riesgo ante una afección controlable, que se diagnostica en grupos vulnerables».

La también especialista en Higiene y Epidemiología significó que «respecto a igual período del pasado año la provincia muestra una disminución, reduciendo la morbilidad e incrementando la vigilancia en los grupos de riesgo entre ellos pacientes institucionalizados en hogares de ancianos, psicopedagógicos, hospitales psiquiátricos, los alcohólicos, fumadores e inmunodeprimidos por diferentes causas».

Alertó que se debe vigilar los síntomas respiratorios de más de 21 días, con diversas causas, así como la tos, expectoración, en ocasiones hemoptisis, pérdida de peso sin causa aparente, sudoraciones nocturnas y febrículas, y ante cualquiera las personas deben acudir al médico para su valoración.

Denotó que «en el país existen las garantías para los enfermos con la disposición del tratamiento gratuito a cada paciente, como parte del quehacer asistencial que inicia con la toma de la muestra al paciente para su análisis en los laboratorios de las áreas de salud y que posteriormente se llevan al confirmatorio en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

Ante la cobertura de este servicio se dispone para el cultivo de las muestras en los laboratorios en Amancio, Puerto Padre y en el Centro Provincial de Higiene, cepas que se aíslan y se envían al Laboratorio Nacional de Referencia, del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, en el cual se verifica que es un mycobacterium tuberculoso, detalló Escalona Pérez.

«La TB es controlable y tiene cura, y el tratamiento consiste en una primera fase de 60 dosis y una segunda de 48, alrededor de seis meses, además es la única enfermedad que mediante resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se paga el 100 por ciento del salario a los trabajadores afectados con esta enfermedad».

Bajo el lema Podemos poner fin a la tuberculosis, impulsado por la Atención Primaria de Salud, la innovación y comunidades comprometidas, el tema involucra a decisores gubernamentales como a las comunidades a fin de lograr la adherencia al tratamiento que determina el éxito en el enfrentamiento para que no aparezca una recurrencia de la enfermedad.

Añadió que en el 2025 no se registró caso de tuberculosis infantil, todos fueron en adultos, por eso se extreman los cuidados y se aboga por la disciplina en la quimioprofilaxis (contactos de casos bacteriológicamente confirmados), a fin de evitar que en un período de 5 años o más no sea otro caso.

La Tuberculosis es un desafío de salud pública por ello se labora ante la detección temprana, el diagnóstico oportuno y el seguimiento del tratamiento, con servicios centrados en las personas y articulados desde las comunidades.

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