Otorgan sede de acto municipal por el Día del Campesino

Las Tunas.- La cooperativa de Créditos y Servicios Carlos Manuel de Céspedes, de la zona de Cuatro Caminos, será la sede del acto del municipio de Las Tunas por el 17 de mayo, aniversario 65 de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap) y Día del Campesino.

Se trata de una entidad Vanguardia Nacional del sector cooperativo y campesino, que sobresale entre sus similares por ser la de mayor entrega de leche y carne vacuna en el territorio cabecera; incluso, en varias oportunidades ha superado el millón de litros destinados a la industria láctea.

Eblis Téllez Tamayo, presidente municipal de la Anap, destacó que aunque el objeto social de la cooperativa es la ganadería, sus asociados han diversificado las producciones y también son un referente en la siembra y cosecha de cultivos varios, especialmente viandas.

Dijo que los productores individuales y los usufructuarios de la “Carlos Manuel de Céspedes” son activos participantes en las jornadas de venta y que han donado parte de sus producciones a hospitales, hogares maternos y de ancianos y a casas de niños sin amparo parental.

Los cooperativistas también exhiben buenos resultados en la atención a los residentes en el asentamiento rural de Cuatro Caminos y en el vínculo con los principales centros económico-sociales de la comunidad, como la escuela y el consultorio del médico y la enfermera de la familia.

Los actos municipales por el aniversario de la Anap en Puerto Padre, Colombia y Amancio tendrán lugar en las ferias agropecuarias; el de Majibacoa será en la fiesta cucalambeana de base y en los restantes territorios se realizarán en unidades con sus indicadores cumplidos.

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