Se proyecta Las Tunas por sostener situación epidemiológica estable

Las Tunas.- Ante la cercanía del período de incremento de las lluvias, la provincia de Las Tunas se prepara para sostener una situación epidemiológica estable mediante el Programa de Vigilancia y Lucha Antivectorial, que mantiene los municipios sin transmisión de arbovirosis en lo que va de año, afirmó la doctora Yumara Acosta García, directora del Centro Provincial de Higiene Epidemiología y Microbiología.

En exclusiva a este medio, Acosta García detalló que en la semana se registraron ocho casos sospechosos de dengue tras la realización de la prueba de IGM Suma, y por orden de complejidad los municipios más comprometidos constituyen Las Tunas, Jesús Menéndez y Puerto Padre.

Como parte de la labor intersectorial explicó que «toda el área de higiene unido al sistema sanitario, se prepara para implementar a partir de este mes de mayo, una estrategia comunicacional encaminada a la percepción de riesgo de los ciudadanos a fin de que se realice una vez a la semana el autofocal familiar.

«Habitualmente este período se caracteriza por el incremento de las lluvias y el aumento de la temperatura, las cuales figuran como condiciones propicias para la proliferación del mosquito».

Apuntó que «en los meses de mayo y en junio se prevé la realización de un tratamiento focal a más de 148 mil locales en las áreas urbanas de las cabeceras de los ocho municipios en los dos ciclos, unido a otras acciones diferenciadas en los lugares de más alto riesgo entomoepidemiológico, para lo cual se organiza el equipo técnico y se puntualizan los recursos disponibles a fin de lograr un alto impacto.

«Además del acompañamiento del Partido y el Gobierno, esta acción sanitaria integrará en las tareas a organizaciones y entidades como Servicios Comunales, Recursos Hidráulicos, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Economía y Planificación, entre otras, con el propósito de disminuir los riesgos y evitar la transmisión del dengue en la provincia.

Explicó la dirigente que desde el punto de vista técnico en el programa existen tres tipos de tratamiento, «el focal (que realiza el operario normalmente), el adulticida (la fumigación), y el perifocal, que se aplica principalmente en las viviendas, sobre todo en las paredes donde el insecticida permanece por más tiempo. Gracias a esta exposición prolongada, cuando los mosquitos se posan en esas superficies entran en contacto con el producto y mueren.

«La proyección es llegar a la totalidad del universo urbano con el proceso de abatización, una cifra que sobrepasa las cuatro mil 500 manzanas, entre ellas con prioridad en 845 caracterizadas como las de más alto riesgo».

Ante la necesidad de entender y comprender el uso del abate en los recipientes, Acosta García convocó a las personas «que abran las puertas de cada vivienda para de evitar la proliferación, la oclusión de los huevos y el crecimiento del mosquito adulto responsable de la transmisión.

«Este proceso abarcará toda la provincia, pero se concentrará en los municipios de Las Tunas y Puerto Padre, pues históricamente son los territorios de mayor riesgo y complejidad en el aspecto epidemiológico al comprometer el indicador y el programa, además de ser los de mayor población».

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