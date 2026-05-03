Imágenes satelitales desmienten a Trump sobre supuesta destrucción de la armada naval iraní

A pesar de las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que las fuerzas navales iraníes fueron destruidas, nuevas imágenes satelitales muestran decenas de lanchas rápidas de ataque pertenecientes a la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), informa Press TV.

En las fotos tomadas por Sentinel-2, misión de observación terrestre de la Agencia Espacial Europea, se puede ver al menos 40 embarcaciones de la nación persa regresando de patrullar por el estrecho de Ormuz.

El inquilino de la Casa Blanca ha declarado en numerosas ocasiones que la Armada iraní ha sido destruida por completo. «La Armada de Irán yace en el fondo del mar, completamente aniquilada: 158 barcos», indicó, en particular, el 13 de abril. Sin embargo, el mandatario señaló que las fuerzas estadounidenses no atacaron el «pequeño número» de las lanchas de ataque rápido iraníes porque no las consideraban una gran amenaza.

Al mismo tiempo, los medios estadounidenses reportaron que Washington desarrolla un plan con nuevos objetivos militares si fracasa el alto el fuego con Teherán. Entre las opciones destacan ataques selectivos y dinámicos contra las capacidades militares iraníes en torno al estrecho de Ormuz, el sur del golfo Pérsico y el golfo de Omán, especialmente contra pequeñas lanchas rápidas de ataque, buques minadores y otros activos asimétricos que Teherán ha usado para bloquear esas vías marítimas clave.

(Tomado de Cubadebate)