Denota Jornada Científica de Residentes compromiso con labor asistencial infantil en Las Tunas

Las Tunas.- Como parte de las actividades de la iniciativa Un Abril por la Pediatría, el Hospital Provincial Pediátrico Mártires de Las Tunas desarrolló la primera Jornada Científica de Residentes, un evento que centró la mirada en las buenas praxis de atención a la población infantil.

El espacio académico incluyó conferencias magistrales sobre la historia de la Pediatría, resultados preliminares de proyectos de tesis e investigaciones relacionadas con los factores de riesgos perinatales, socioeconómicos y dietéticos e intrahospitalarios asociados a la desnutrición durante los primeros siete días de ingreso y al no control del asma bronquial en menores de 5 años, así como el proceso de formación del cirujano pediatra, entre otros.

La doctora Osmara López Borrero, jefa del Programa de Atención Materno Infantil en Las Tunas, detalló que el certamen trasciende por ser de los eventos más importantes desarrollado en el mes de abril en el cual confluyeron especialistas de Pediatría y de Medicina Familiar, certificados en Atención Pediátrica.

Precisó que entre las diversas actividades en el territorio se fortalecieron las acciones de superación profesional, consultas a infantes con enfermedades crónicas unido a la promoción y prevención de salud en las comunidades a partir de los principales problemas de la población infantil.

Desde el alcance de innovadoras maneras de hacer ciencia en la atención médica abogaron los participantes de la Jornada Científica de Residentes vinculados a la Pediatría y especialidades afines con el propósito de potenciar la formación de los profesionales de la práctica asistencial especializada, cuya prioridad se enfoca en salvar vidas.

Por primera vez el Hospital Provincial Pediátrico Mártires de Las Tunas realiza un espacio científico de este tipo, que reafirma el compromiso del sistema de salud con la calidad de la atención y la protección de la salud infantil, desde el lema «Un mes, un país, una sola Pediatría, herederos de una tradición de humanismo».

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