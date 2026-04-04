La Cuerda Azul: donde el arte crece

Las Tunas.-La peña La Cuerda Azul, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Las Tunas se consolida como un espacio donde el arte crece acompañado por sus buenos exponentes.

En su última edición el arte joven expandió sus alas y el público disfrutó de hora y media de buena música, literatura y teatro.

Bajo la dirección del anfitrión, el músico Yunior Larrea y la conducción del actor Luis Till Sanfiel, La cuerda… brilló con su invitada especial, Shanaya Kamira Secades Linares, estudiante de octavo grado de piano en la Escuela Profesional de Arte (EPA) «El Cucalambé», quien demostró que el relevo musical de la provincia está en excelentes manos.

También mostraron su talento Yan Manuel Secades González, destacado trompetista e instrumentista, Jahdiel Luis Lara San Martín, versátil instrumentista del clarinete y el saxofón y Dalia Macayo García y José Fidel Sánchez Almarales, solistas vocales, mientras que la poesía anduvo de la mano de Ana Margarita Arada Clavería, presidenta de la Asociación Hermanos Saiz en la provincia de Las Tunas.

Las Artes Escénicas estuvo representada por el grupo Total Teatro, que regaló el fragmento de una puesta en escena de la obra Contigo pan y cebolla, bajo la dirección de la maestra Elizabeth Borrero.

El rapero Marcos Rafael García Valera (Mason JCB) puso la nota de rima y lírica urbana y la mezcla musical tuvo como protagonista al DJ Yuan Pablo Romero Portillo.

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