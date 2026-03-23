23 de marzo de 2026

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Sector agropecuario realiza acciones para incrementar producción de alimentos

23 de Mar de 2026
, por Yenima Dí­az Velázquez
  – 6 visitas

Las Tunas.- Instalar seis nuevos molinos de viento y recuperar 40 de los ya existentes en la provincia de Las Tunas son acciones previstas en unidades del sector agropecuario para impulsar la transformación de la matriz energética, en beneficio de la producción de alimentos.

De igual manera se prevé concluir la instalación de 23 sistemas de riego mediante paneles solares, los que beneficiarán más de 80 hectáreas de diferentes renglones, especialmente boniato, maíz y frijol, que requieren de mayor humedad para el desarrollo de las plantas.

Según datos publicados recientemente, durante los meses restantes del actual año 2026 también se pretende extender el riego por gravedad a unas mil 200 hectáreas de cultivos varios, en cinco de los ocho municipios tuneros.

Entre otras proyecciones del sector agropecuario del territorio sobresale la instalación de cuatro biodigestores a través de la Empresa Porcina y la producción de dos mil 946 toneladas de carbón vegetal con destino al consumo social y las ventas a la población.

En cuanto a los renglones que se comercializan en el extranjero, la provincia de Las Tunas planifica exportar nueve mil 945 toneladas de carbón, 400 de miel de abejas y 60 toneladas de productos agrícolas, a través de la empresa exportadora Agroint.

Para aliviar la falta del combustible que requiere la preparación de tierra, en el territorio se creará un centro de doma de bueyes en cada municipio para formar cerca de 500 yuntas, las que se sumarán a las cinco mil 700 ya disponibles.

En la estrategia para este calendario se incluye el incremento de las áreas productivas, la obtención de abonos orgánicos y medios biológicos, el rescate de la ganadería, la recuperación de organopónicos, el fortalecimiento del programa bufalino y la incorporación de cinco mil nuevos patios y parcelas al movimiento de la agricultura urbana.

/lrc/

Temas: Las Tunas - producción de alimentos

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