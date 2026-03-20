 Analizan en Colombia asuntos de interés local

Colombia, Las Tunas.- El 2025 fue un año en el que pudo haberse hecho mucho más, apesar de los resultados que de manera integral alcanzó Colombia, así trascendió durante la vigésimo quinta sesión ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular correspondiente al décimo octavo período de mandato.

La rendición de cuentas del Consejo de la Administración marcó el inicio de la agenda de trabajo, el intendente Héctor Ramón Pérez Zequeira, destacó las principales líneas de trabajo del órgano de gobierno y las insuficiencias que afectan el logro de mejores indicadores que tributen al desarrollo territorial.

Sectores como cultura, deportes, la educación y el centro universitario lograron resultados estables en sus principales indicadores, por su parte en otros, como salud, se insiste en lograr estabilidad en la zona rural, en la unidad presupuestada de Servicios Comunales adoptar medidas que impliquen mayor recogida de los desechos sólidos, ocurre decrecimiento en la producción de leche, y falta control en el destino de productos agropecuarios.

Colombia es un municipio deficitario, por lo que resulta necesario que todos los actores del territorio aporten para cerrar esta brecha en el actual año 2026, un tema que trascendió con el análisis de la liquidación del presupuesto del año anterior.

En el que se brindó especial atención a los sectores presupuestados, a la asistencia social, a familias y personas en situación de vulnerabilidad, y a barrios en transformación, en este asunto el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular Elvis Espinosa García, convocó a delegados y directivos presentes, «a trabajar para incrementar los ingresos, y disminuir los gastos que de manera innecesaria se ocurre en el presupuesto estatal».

La sesión ordinaria de la asamblea, brindó una mirada a la recuperación cañera, la que atraviesa por una etapa compleja, en el que sobresalen la baja siembra de caña por diversas causas, está latente en este territorio el daño a las plantaciones cañeras, tanto de personas como de animales.

Por su importancia se dio una mirada a la formación vocacional y orientación profesional en esta localidad, sobresale que en el Palacio de Pioneros «Combate de Tana» se incumple con esta modalidad desde la atención que deben de brindar los organismos; mientras que la eléctrica, comercio, salud, y deportes sobresalen como los que logran esta vinculación y el desarrollo de sus círculos de interés.

Se llamó a la reactivación de la formación vocacional en la instalación pioneril, con la implicación y participación de los organismos, para una mayor autonomía de los municipios.

Por su parte el Consejo Popular 3, San Rafael, rindió cuentas de su gestión, en el que se brinda prioridad a la producción de alimentos, se da seguimiento a los planteamientos de la población, queda en esta demarcación combatir el alza de precios, fortalecer la labor de los grupos de trabajo comunitario y las alianzas con las organizaciones de masas.

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