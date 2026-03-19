19 de marzo de 2026

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Guerra contra Irán deja miles de muertos y heridos en la región

19 de Mar de 2026
, por Redacción Tiempo21
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Teherán.- Miles de personas murieron y otras miles resultaron heridas desde el inicio de la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, en un conflicto que se extendió a varios países, informaron medios de prensa regionales.

Según datos recopilados por la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), al menos tres mil 114 personas fallecieron en Irán, entre ellas mil 354 civiles, incluidos 207 niños, aunque estimaciones oficiales iraníes sitúan la cifra en mil 332 víctimas mortales.

En Líbano, las autoridades reportaron 968 muertos y más de dos mil 400 heridos a causa de los ataques israelíes, mientras que en Iraq se confirmaron 60 fallecidos, en su mayoría integrantes de fuerzas paramilitares.

Asimismo, se registraron víctimas en otros territorios de la región, incluidos Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Siria, Arabia Saudita, Baréin y Omán, en medio de la expansión de las hostilidades.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Israel informó que el número de heridos asciende a tres mil 924, mientras datos de centros de estudios y servicios de emergencia sitúan en al menos 16 los fallecidos en ese país.

El ejército estadounidense confirmó la muerte de 13 de sus militares, siete durante operaciones en Irán y seis en un accidente aéreo en Iraq.

El conflicto, que involucra a múltiples actores regionales, ha provocado además daños significativos a infraestructuras civiles y desplazamientos de población, en un escenario de creciente tensión y advertencias internacionales sobre sus consecuencias humanitarias.

(Prensa Latina)

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Temas: Guerra contra Irán

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