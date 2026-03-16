16 de marzo de 2026

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EEUU e Israel bombardean Irán, que responde con misiles y drones

16 de Mar de 2026
, por Redacción Tiempo21
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Teherán.- Israel y Estados Unidos lanzaron hoy una extensa ola de bombardeos contra Irán, que respondió con andanadas de misiles y drones contra el primer país y bases militares del segundo en Oriente Medio.

En la decimoséptima jornada de agresión, la Fuerza Aérea de Israel atacó numerosos puntos de esa nación musulmana, incluidos el aeropuerto de Mehrabad, en Teherán.

Según diversas imágenes de televisoras regionales, largas columnas de humo se elevaron en esa instalación aeroportuaria y al menos un avión civil fue alcanzado por las bombas.

Por su parte, la agencia de noticias Fars informó que también fue destruido un complejo residencial en la ciudad de Arak. Mientras otros medios de prensa reportaron cinco muertos y numerosos heridos en una aldea cercana a esa localidad.

Pese a los llamados internacionales para finalizar el conflicto, el Canal 12 israelí reveló que los gobiernos de Benjamin Netanyahu y de Donald Trump acordaron planes operativos para las próximas tres semanas.

Precisamente, el vocero del ejército israelí, Effie Defrin, afirmó anoche que aún le quedan “miles de objetivos” por atacar allí y anunció que están ampliando el rango de incursiones a zonas del oeste y centro.

En respuesta, este lunes las fuerzas iraníes dispararon contra Israel y bases norteamericanas. Fars informó que instalaciones castrenses de la potencia norteña fueron atacadas en Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, sin ofrecer más detalles.

Las incursiones iraníes contra los países árabes provocaron airadas protestas de esos gobiernos, pero Teherán reclamó su derecho a defenderse y negó cualquier implicación en incursiones contra objetivos civiles.

Este lunes, las autoridades de Dubai anunciaron el incendio de un tanque de combustible del aeropuerto internacional por el impacto de un dron, lo cual obligó a suspender las operaciones de la terminal de forma temporal.

Mientras, el Ministerio de Defensa saudita informó que decenas de aviones no tripulados fueron interceptados en las últimas horas procedentes de Irán.

La televisora Al Jazeera, que citó a fuentes de seguridad iraquíes, detalló que al menos dos personas murieron en un bombardeo contra el cuartel general de las Fuerzas de Movilización Popular en Jurf al-Sakhar.

Esa alianza de milicias, vinculada a Teherán, disparó en numerosas ocasiones en los últimos días contra los centros castrenses del Pentágono, que respondió con incursiones aéreas.

En el plano político, esta mañana, los gobiernos de Australia y Japón rechazaron la propuesta de Trump de enviar buques de guerra al Estrecho de Ormuz, por donde circula cada día más del 20 por ciento del petróleo mundial.

Aunque Teherán afirma que no prohibió el paso por esa estratégica vía, en la práctica ningún buque se atreve a cruzarla tras los ataques de misiles y drones contra varias embarcaciones, lo cual disparó los precios de los combustibles y llevó a la Casa Blanca a proponer una alianza militar para proteger el tráfico, sin éxito hasta la fecha.

(Prensa Latina)

/mga/

 

Temas: Israel y Estados Unidos - Oriente Medio

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