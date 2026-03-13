13 de marzo de 2026

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Las Tunas

Avanza en «Colombia» campaña de declaración jurada

13 de Mar de 2026
, por Raudel Rodrí­guez Aguilar
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Colombia, Las Tunas.- La Campaña de Declaración Jurada, correspondiente al año 2025, avanza en el municipio de Colombia, involucrando a diversas figuras del sector productivo.

Yudeisy Linares Cáceres, especialista en asistencia al contribuyente de la Oficina de la Administración Tributaria (ONAT) del territorio, explicó que el trabajo se realiza de acuerdo con las diferentes campañas vigentes.

La especialista destacó que la campaña de utilidades, que cierra el 31 de marzo, involucra a 28 entidades, de las cuales 12 ya cumplieron con su declaración, lo que representa un 42,9 por ciento. Entre estas se incluyen unidades productoras agropecuarias, empresas de subordinación nacional y municipal, así como micro, pequeñas y medianas empresas.

Linares Cáceres precisó que mil 56 contribuyentes están obligados a declarar, entre ellos trabajadores por cuenta propia, usufructuarios de tierra y artistas. Hasta la fecha, 466 han acudido a las oficinas, lo que equivale al 44,1 por ciento del total; de los cuales 457 son trabajadores por cuenta propia y nueve artistas.

Además, 26 unidades productoras ya han presentado las declaraciones de los usufructuarios. Entre las más destacadas se encuentran las cooperativas de créditos y servicios Abel Santamaría y Conrado Benítez, la unidad básica de producción cooperativa San José, la cooperativa de producción agropecuaria Sexto Congreso y la granja urbana.

La especialista convocó a los contribuyentes que aún no han realizado el proceso a acercarse a las oficinas de la ONAT, donde serán atendidos por especialistas y recibirán la orientación necesaria.

/lrc/

Temas: Campaña de Declaración jurada - Colombia - Las Tunas - ONAT

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