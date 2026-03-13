13 de marzo de 2026

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Historia

13 de marzo de 1957: sacrificio y rebeldía estudiantil en Cuba

13 de Mar de 2026
, por Luisa Elena Rivera Cubelo
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Transcurría la tarde del miércoles 13 de marzo de 1957 cuando un grupo de jóvenes universitarios, liderados por José Antonio Echeverría, atacó el Palacio Presidencial y la emisora Radio Reloj con el propósito de derrocar la dictadura de Fulgencio Batista.

Desde uno de los estudios de Radio Reloj se escuchó la voz de José Antonio: “¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista…”.

Al mismo tiempo, otro grupo de combatientes asaltaba el Palacio Presidencial. Allí se produjo un fuerte enfrentamiento en el que varios de los asaltantes murieron. A otros se les agotaron las municiones y se vieron obligados a retirarse.

Al salir de Radio Reloj, José Antonio se dirigió hacia la Universidad de La Habana. Sin embargo, el automóvil en que viajaba fue interceptado por la policía a un costado del recinto universitario. El líder estudiantil cayó en combate a la edad de 24 años.

El objetivo fundamental de estas acciones era ajusticiar al dictador Fulgencio Batista, quien tras el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 había desatado una brutal represión contra el pueblo, durante la cual numerosos jóvenes revolucionarios fueron asesinados.

Varios factores incidieron en el fracaso de la operación: el refuerzo que nunca llegó, la superioridad numérica y armamentística de la guarnición del Palacio Presidencial y la huida de Batista.

Aunque las acciones del 13 de marzo de 1957 no cumplieron su objetivo, lograron conmocionar la conciencia popular y acrecentar el repudio al régimen.

Cada año, en esta fecha, Cuba rinde tributo a los 29 jóvenes que perdieron la vida por la Revolución.

Escuche el audio aquí

/mga/

Temas: 13 de marzo de 1957 - José Antonio Echeverrí­a

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