Convoca Cuba a acción internacional contra ataque a Venezuela

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció el ilegal ataque hoy de Estados Unidos a Venezuela y demandó la reacción inmediata de la comunidad internacional contra esa acción criminal.

En la madrugada de este sábado, fuertes explosiones fueron escuchadas en Caracas, la capital de Venezuela. Poco después y a través de un comunicado, el gobierno bolivariano confirmó los ataques perpetrados por Estados Unidos contra el territorio de la nación suramericana y llamó a su población a movilizarse frente a la agresión imperialista.

El hecho está movilizando un mayoritario repudio contra la acción criminal de Estados Unidos.

/lrc/