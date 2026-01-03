3 de Ene de 2026

Convoca Cuba a acción internacional contra ataque a Venezuela

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció el ilegal ataque hoy de Estados Unidos a Venezuela y demandó la reacción inmediata de la comunidad internacional contra esa acción criminal.

En la madrugada de este sábado, fuertes explosiones fueron escuchadas en Caracas, la capital de Venezuela. Poco después y a través de un comunicado, el gobierno bolivariano confirmó los ataques perpetrados por Estados Unidos contra el territorio de la nación suramericana y llamó a su población a movilizarse frente a la agresión imperialista.

El hecho está movilizando un mayoritario repudio contra la acción criminal de Estados Unidos.

Declaración del Partido Comunista de Cuba

Declaración del Partido Comunista de Cuba

Estamos convencidos de que la unidad, la firmeza y la valentía del pueblo venezolano y sus líderes vencerán las viles pretensiones neocolonizadoras de la Casa Blanca y expresamos, más fuerte que nunca, la frase de nuestro Héroe Nacional, José Martí, de julio del año 1881, que sintetiza la esencia de nuestro compromiso con la nación bolivariana: “Deme Venezuela en qué servirla: ella tiene en mí un hijo”.

