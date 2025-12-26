El día en que el famoso actor de Errol Flynn visitó Las Tunas

Las Tunas.- «Eran aproximadamente las cinco de la tarde del día 26 de diciembre y me encontraba en el campamento de Cañada Seca, zona de San Manuel Puerto Padre, ciudad que habíamos liberado el día antes cuando vi acercarse por el camino que conducía a la comandancia del frente tres automóviles escoltados por hombres de la columna 32 José Antonio Hechevarria, 12 Simón Bolívar y 14 Juan Manuel Márquez».

Así describe en su libro sobre la última epopeya del pueblo cubano por alcanzar su libertad el Comandante de la Revolución Delio Gómez Ochoa, jefe del cuarto frente guerrillero Simón Bolivar la visita que les realizará aquella tarde de diciembre de 1958 el famoso actor de cine norteamericano Errol Flynn.

El célebre protagonista de aquellos filmes de aventuras había aterrizado en un pequeño aeropuerto de la ciudad de Victoria de Las Tunas en una avioneta procedente de la Habana y fue recibido por el entonces capitán Luis Pérez, alias el Polaco al frente de la comandancia general y que hablaba inglés pues había cursado una escuela militar en los Estados Unidos, continúa su narración el comandante Delio.

Por medio del improvisado traductor supimos que el hombre tenía el interés de filmar una película sobre Fidel Castro y la lucha del Ejército Rebelde en la Sierra, ya caída la noche lo llevamos hasta el albergue, mientras todos querían verlo decidió después de tan agotadora jornada dormir, le brindé mi pequeña columbina pero como había un perrito que dormía a mi lado el mítico actor optó por dormir en el suelo sobre una colcha militar.

A las cuatro de la mañana del siguiente día se dió el de pie y fue el primero en levantarse, de inmediato partió junto a una escolta rumbo a Manzanillo, luego supimos porque fue publicado en varios periódicos y revistas que el actor de cine norteamericano realizó su sueño de ver y hablar con Fidel quien lo había invitado a que entrará junto con él a Santiago de Cuba el día del triunfo y si no pudo concretar su sueño se debió sin duda alguna a las contradicciones surgidas con el sistema del cual lamentablemente formaba parte.

/lrc/

