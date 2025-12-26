26 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Historia

El día en que el famoso actor de Errol Flynn visitó Las Tunas

26 de Dic de 2025
 - Ordey Díaz Escalona
   25

Las Tunas.- «Eran aproximadamente las cinco de la tarde del día 26 de diciembre y me encontraba en el campamento de Cañada Seca, zona de San Manuel Puerto Padre, ciudad que habíamos liberado el día antes cuando vi acercarse por el camino que conducía a la comandancia del frente tres automóviles escoltados por hombres de la columna 32 José Antonio Hechevarria, 12 Simón Bolívar y 14 Juan Manuel Márquez».

Así describe en su libro sobre la última epopeya del pueblo cubano por alcanzar su libertad el Comandante de la Revolución Delio Gómez Ochoa, jefe del cuarto frente guerrillero Simón Bolivar la visita que les realizará aquella tarde de diciembre de 1958 el famoso actor de cine norteamericano Errol Flynn.

El célebre protagonista de aquellos filmes de aventuras había aterrizado en un pequeño aeropuerto de la ciudad de Victoria de Las Tunas en una avioneta procedente de la Habana y fue recibido por el entonces capitán Luis Pérez, alias el Polaco al frente de la comandancia general y que hablaba inglés pues había cursado una escuela militar en los Estados Unidos, continúa su narración el comandante Delio.

Por medio del improvisado traductor supimos que el hombre tenía el interés de filmar una película sobre Fidel Castro y la lucha del Ejército Rebelde en la Sierra, ya caída la noche lo llevamos hasta el albergue, mientras todos querían verlo decidió después de tan agotadora jornada dormir, le brindé mi pequeña columbina pero como había un perrito que dormía a mi lado el mítico actor optó por dormir en el suelo sobre una colcha militar.

A las cuatro de la mañana del siguiente día se dió el de pie y fue el primero en levantarse, de inmediato partió junto a una escolta rumbo a Manzanillo, luego supimos porque fue publicado en varios periódicos y revistas que el actor de cine norteamericano realizó su sueño de ver y hablar con Fidel quien lo había invitado a que entrará junto con él a Santiago de Cuba el día del triunfo y si no pudo concretar su sueño se debió sin duda alguna a las contradicciones surgidas con el sistema del cual lamentablemente formaba parte.

/lrc/

Temas: Actor norteamericano Errol Flynn - Las Tunas

Últimas noticias

Mejora entrega de agua a la ciudad de Las Tunas

Con la rehabilitación del primer módulo de la planta se incrementa en 125 litros por segundo la entrega de agua desde la fuente El Rincón a la ciudad de Las Tunas suministrando ahora 275 litros de los 500 de capacidad.

Correos de Las Tunas: Innovación y resiliencia frente a los desafíos

Pese a las difíciles condiciones del año 2025, marcadas por limitaciones en el suministro de combustible y energía eléctrica, la empresa de Correos de Las Tunas ha demostrado una notable capacidad de resiliencia e innovación, consolidando servicios y obteniendo resultados económicos significativos.

Más leido

Otras Noticias

El día en que la columna 12 perdió a su artillero 

El día en que la columna 12 perdió a su artillero 

Casi dos meses hacía ya de la llegada de la columna rebelde, a la que le habían encomendado estratégicas misiones en la parte más occidental de la actual provincia de Las Tunas, cuando en uno de esos cometidos pierde a su mejor artillero.

Legado de coraje y ternura

Legado de coraje y ternura

El 28 de noviembre de 1893, se apagó el corazón de Mariana Grajales. Pero no su legado ni su ejemplo. Nacida en Santiago de Cuba en 1815, Mariana no fue solo madre de Antonio, José y tantos otros hijos que empuñaron el machete por la independencia. Fue madre de una causa, de una ética, de una Cuba que aún no existía, pero que ella ya soñaba libre y digna.

Fidel: el pulso de la Revolución

Fidel: el pulso de la Revolución

Hay figuras que se imponen por sus ideas, otras por su voz. Fidel Castro lo hacía por ambas y por algo más, su carisma, por ese magnetismo que convertía cada palabra en un acto, cada gesto en símbolo, y cada silencio en mensaje.

0 comentarios

