Debatirán diputados importantes temas de la agenda nacional

La Habana, Cuba. – Hoy sesionará, mediante videoconferencia, en el Palacio de Convenciones de La Habana el Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura; priorizando temas de la agenda económica, social y legislativa del país.

El programa de la sesión plenaria incluye la evaluación del cumplimiento e impacto de las medidas del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

También se presentarán los objetivos y metas de la economía para el próximo año, y el análisis y discusión del proyecto de ley Del Presupuesto del Estado para 2026, entre otros temas.

Previo al Sexto Período Ordinario de Sesiones del Parlamento, en su X Legislatura, este miércoles acontecieron reuniones de comisiones permanentes de trabajo, mediante videoconferencia. Tomado de Radio Reloj

/mga/

