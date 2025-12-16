16 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Salud

Fomenta joven galeno de Las Tunas investigación doctoral frente al alzheimer en edades pregeriátricas

16 de Dic de 2025
 - Yami Montoya
   83

Las Tunas.- A partir de la aplicación de la ciencia para fortalecer la atención en el primer eslabón de la Salud, los profesionales del sector potencian las labores investigativas ante enfermedades como el alzheimer, que afecta a los habitantes de la provincia de Las Tunas.

En esta ocasión el especialista en Medicina Familiar Julio Antonio Esquivel Tamayo, en su predefensa doctoral se presentó ante un tribunal de prestigiosos investigadores del comité de doctorado de Santiago de Cuba en la Facultad 1, de la Universidad de Ciencias Médicas de la provincia de Santiago de Cuba.

Bajo la tutoría del Doctor en Ciencia Arquímedes Montoya Pedrón, distinguido neurofisiólogo cubano Esquivel Tamayo alcanzó otro de sus logros profesionales que le permitirá el ejercicio de defensa final el venidero año, a partir de su propuesta Modelo predictivo de trastorno neurocognitivo leve debido a la enfermedad de alzheimer en edades pregeriátricas.

En exclusivas a este medio este joven galeno precisó que la novedad está dada por la creación, por primera vez, de un modelo predictivo a partir de factores de riesgos clínico-epidemiológico de fácil determinación e interpretación como el antecedente de la covid-19, la pérdida de peso y el bajo nivel de competencias, junto a factores predictivos tradicionales.

Refirió el investigador que además tiene como perspectivas aplicar el modelo en la Atención Primaria de Salud y desarrollar una estrategia preventiva de la enfermedad para fortalecer la asistencia sanitaria ante este tipo de afección.

/mga/

Temas: actividad investigativa - Alzheimer

