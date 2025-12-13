14 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Cuba

Acuerda XI Pleno del Comité Central posponer la realización del 9no. Congreso del Partido

13 de Dic de 2025
 - Redacción Digital Radio Victoria
   43

Los miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, reunidos este sábado en su XI Pleno, acordaron posponer la realización del 9no. Congreso de la organización política, previsto a efectuarse en abril del 2026.

La propuesta, realizada por el líder al frente de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz, fue dada a conocer por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a través de una carta leída ante el Pleno, la cual había sido analizada con anterioridad en reunión del Buró Político.

En la misiva, Raúl hace un reconocimiento a la posición del mandatario de defender y exigir que se cumpla lo que indicamos, de que los congresos del Partido no se deben diferir y por tanto se tienen que efectuar en los plazos establecidos, cada cinco años, salvo circunstancias de fuerza mayor.

No obstante, alerta el General de Ejército, partiendo del principio de hacer en todo momento lo que más convenga a la Revolución, considero que resulta aconsejable posponer la realización del 9no. Congreso para una fecha posterior, y consagrar desde ahora todos los recursos con que cuenta el país, y el esfuerzo y la energía de los cuadros del Partido, del Gobierno y el Estado, a resolver los problemas actuales, y dedicar el 2026 a recuperarnos en todo lo que sea posible.

Adoptar esta decisión, subraya Raúl, no se puede ver como un retroceso, es una decisión necesaria y oportuna que nos permitirá cohesionar las fuerzas, mejorar la situación de la nación, y crear condiciones para un mejor y fructífero Congreso, que consolide, como refrenda nuestra Constitución, la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista.

Los miembros del Comité Central aprobaron unánimemente esta propuesta, que permitirá concentrar los esfuerzos de todos los cubanos en la recuperación del país.

(Tomado del periódico Granma).

/lrc/

Temas: Congreso del Partido - PCC

