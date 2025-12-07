Portada » Noticias » Las Tunas » Rinden homenaje en Las Tunas a Maceo y a los caídos en misiones internacionalistas

Las Tunas.- Con motivo del medio siglo de la colaboración militar cubana en Angola —la conocida Operación Carlota—, este siete de diciembre se rindió tributo a los mártires cubanos caídos en misiones internacionalistas.

Como es tradicional en esta jornada, también se recordaron otros acontecimientos significativos de la historia patria, entre ellos la caída en combate del Lugarteniente General del Ejército Libertador Antonio Maceo Grajales y el natalicio de Frank País García, figura cimera de la última etapa de lucha del pueblo cubano.

En el emblemático parque de la capital tunera que honra el nombre del más bravo de los mambises tuvo lugar el acto político-cultural, donde, entre versos y oratorias, se rememoró aquella fatídica jornada del 7 de diciembre de 1896, cuando el Titán de Bronce libró su último combate, no sin antes cumplir la histórica misión de extender la contienda de Oriente a Occidente durante la conocida Guerra Necesaria.

En el sagrado sitio histórico de El Cacahual, donde reposan los restos de Maceo, el siete de diciembre de 1989 se dio por concluida una de las más grandes epopeyas del pueblo cubano: las misiones internacionalistas que contribuyeron a la independencia definitiva de varios pueblos africanos y a la eliminación del Apartheid, uno de los sistemas de segregación racial más crueles que haya conocido la humanidad.

Tras el homenaje al héroe de Baraguá, tuvo lugar la histórica peregrinación hasta el cementerio municipal, donde descansan los restos de varios de aquellos hombres que abonaron con su sangre el suelo africano.

El llanto de familiares y el estruendo de las salvas de fusilería en honor a los caídos rompieron el silencio del camposanto, donde reposan además los restos del Mayor General Vicente García González, patriota insigne de Las Tunas. Allí, encabezado por las máximas autoridades de la provincia, tuvo lugar uno de los actos más cargados de simbolismo que se desarrollan de manera simultánea en todos los municipios del país desde hace 36 años.

El siete de diciembre de 1989 se despidieron y sepultaron los restos de más de dos mil cubanos que ofrendaron sus vidas en Angola y otras regiones del continente africano. Esa fecha sería declarada tiempo después como Día de los Mártires Caídos en Misiones Internacionalistas y, desde entonces, se ha convertido no solo en una de las jornadas más luctuosas para los cubanos, sino también en un momento sagrado para ratificar que, inspirados en esos héroes y mártires, el pueblo continúa el camino que ellos trazaron.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube