27 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Cuba

Nota informativa del Ministerio de Educación de la República de Cuba

27 de Oct de 2025
 - Redacción Digital Radio Victoria
   38
La Habana, Cuba. – Ante el impacto inminente del huracán Melissa, el Ministerio de Educación insta a todas las familias a mantenerse informadas y cumplir las medidas de la Defensa Civil.

El curso escolar tendrá interrupciones en correspondencia con las fases decretadas y las apreciaciones de los Consejos de Defensa; desde este lunes lunes recesa la actividad docente para todos los tipos y niveles de Educación en las provincias desde Guantánamo hasta Camagüey.

Las provincias de Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Cienfuegos y Villa Clara, recesan gradualmente las actividades en los centros internos y mantienen las de los restantes niveles educativos.

Las provincias desde Matanzas hasta Pinar del Río y el municipio especial Isla de la Juventud, continúan las actividades en condiciones de normalidad e informarán de modo gradual las decisiones que correspondan. ( Tomado de Radio Reloj)

/mga/

Temas: huracán Melissa - Ministerio de Educación - Nota Informativa

Más leido

Otras Noticias

