Homenaje a los trabajadores azucareros en su día

Las Tunas.- Cada 13 de octubre se celebra el Día del Trabajador Azucarero, fecha en la que el Gobierno Revolucionario aprobó, en 1960, la nacionalización de 383 empresas, puestas en manos del pueblo desde hace 65 años.

Incrementar la producción cañera para suministrar más materia prima a los centrales y, por tanto, obtener mayor producción de azúcar es tarea vital del sector en la provincia de Las Tunas, que continúa esforzándose para cumplir la zafra, aun cuando los resultados distan de las necesidades de la economía del territorio y del país.

Es por ello que, en medio de las complejidades por las que atraviesa el gremio, hoy se realiza un alto en las labores de siembra, reparación… para reconocer la valía de los hombres y mujeres que continúan apostando por la fabricación del dulce grano que tanta falta hace en los hogares cubanos.

En el central Antonio Guiteras continúan las reparaciones a la milenaria maquinaria fabril que a fuerza de voluntad intenta en cada campaña superar la producción de azúcar de la contienda anterior, aportar energía eléctrica al Sistema Electroenergético Nacional y superar las producciones de derivados.

Durante la jornada de celebraciones un grupo de trabajadores con más de 20 años de quehacer ininterrumpido merecieron la Distinción Jesús Suárez Gayol; de la misma manera se reconocen los cincuentenarios del sector, los aniristas y los que ostentan la condición de Héroes del Trabajo de la República de Cuba.

