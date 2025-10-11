El delito, un flagelo muy peligroso

Los hechos delictivos estremecen los cimientos de la sociedad, y pueden, junto con la corrupción y otras deficiencias, derrumbar al país y su sistema social.

Durante los dos últimos años más del 50 por ciento del delito se concentra en municipios como Las Tunas y Jobabo, y la incidencia delictiva de la provincia muestra el 40 por ciento en la cabecera provincial.

Por tipicidad de atención priorizada, es evidente el uso de las drogas, un delito que mientras más se enfrente más se detecta su incidencia, y aunque de acuerdo con opiniones no es de lo más representativo sí es una alarma porque su uso aumenta, y ese es un problema de lo más grave que pueda.

