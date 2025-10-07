República de Corea refuerza cooperación con Cuba en varios sectores

La Habana.-El embajador de la República de Corea en Cuba, Lee Ho-Yul, reafirmó hoy la voluntad de su país de profundizar la colaboración bilateral con Cuba en múltiples ámbitos.

Durante un acto celebrado en esta capital, por el Día Nacional de Corea, que coincidió con la festividad tradicional Chuseok, el diplomático agradeció a las autoridades cubanas, al cuerpo diplomático y a la comunidad coreana en la isla por su apoyo en estos meses iniciales.

“Deseo para nuestros países una amistad eterna, próspera y mutuamente beneficiosa, para construir juntos un futuro brillante no solo para nuestras naciones, sino para la humanidad en general”, afirmó el embajador, quien subrayó: “esto es solo el comienzo”.

Como muestra concreta de cooperación, anunció una donación de arroz destinada a reforzar la seguridad alimentaria en Cuba, gestionada junto al Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Detalló que la nación asiática también colabora con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en programas de nutrición materno-infantil y con la Organización Mundial de la Salud en el envío de insumos médicos a Cuba.

Lee Ho-Yul explicó que desde 2020, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea junto con el PMA impulsa proyectos en el oriente cubano para fortalecer sistemas de abastecimiento de alimentos y recientemente se acordó extender esta iniciativa por cinco años más.

Precisó que se desarrollan capacitaciones en transporte, biofarmacia e ingeniería civil y se impulsa el intercambio de conocimientos en gestión ambiental, especialmente en el combate a la contaminación por plásticos.

El embajador anunció que, en los próximos meses, ambas naciones trabajarán en el Mecanismo de Consultas Políticas Intercancillerías la negociación de un acuerdo sobre inversiones y la posible creación de una comisión conjunta económica.

Asimismo, se impulsa la cooperación cultural mediante un memorando de entendimiento entre la Biblioteca Nacional de la República de Corea y la Biblioteca Nacional José Martí, así como la formalización de la enseñanza del idioma coreano en Cuba.

“El pueblo cubano tiene un inmenso potencial. Confiamos en que, al igual que Corea tras la guerra, superará sus desafíos y construirá un futuro de prosperidad”, expresó.

Durante el acto también se rindió homenaje a los descendientes de coreanos en Cuba, cuya presencia simboliza décadas de lazos humanos entre ambas naciones. (Tomado de Prensa Latina)