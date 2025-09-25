25 de Sep de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Salud

Al alcance de todos en Las Tunas, por un mejor bienestar de la familia Línea 103

25 de Sep de 2025
 - Yami Montoya
Portada » Noticias » Al alcance de todos en Las Tunas, por un mejor bienestar de la familia Línea 103

Las Tunas.- Su idea inicial surgió relacionada al enfrentamiento y orientación ante temas como las adicciones, luego se extendió su uso en el período de la covid -19 mediante un apoyo psicológico a las personas enfermas, hoy la línea confidencial 103 asesora a la familia en los más diversos temas que requieran apoyo especializado.

«La ayuda psicológica, orientación y acompañamiento a personas preocupadas por su salud mental, las adicciones o involucradas en situaciones de violencia resulta el propósito esencial de esta iniciativa que, de manera anónima, funciona en el territorio en los horarios comprendidos de ocho de la mañana y hasta las cinco de la tarde», explicó Raydel Bejerano Balmaceda, coordinador de la Red de Jóvenes y Adolescentes en Las Tunas.

«Facilita la orientación a la familia ante el consumo de sustancias nocivas y también para la violencia, mediante la intervención y asesoramiento de un especialista altamente preparado en el tema», refirió.

Asimismo, destacó que «los interesados en el servicio de ayuda telefónica reciben, a nivel de información, la atención y la asistencia ante cualquier situación de salud, incluso, se puede hasta tramitar el acceso al especialista relacionado al tema, como parte de las políticas públicas del gobierno para eliminar todo lo que tiene que ver con las adicciones».

Hoy existen problemas vinculados con los más jóvenes como el abuso de sustancias nocivas y la violencia de género arraigada en las comunidades, y desde este espacio se labora en la prevención ante estos fenómenos bajo el amparo de las normativas cubanas como el Código de la familia, el Programa Nacional para el Adelanto a la Mujer, el Código Penal y el servicio de orientación jurídica.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos

Temas: bienestar - Las Tunas - Línea 103 - orientación familiar

Últimas noticias

Participa escultura tunera en evento nacional En-BarrArte

La escultora tunera Damayanti Mena Escalona participó en la bienal de cerámica artística En-BarrArte, con sede en Sancti Spíritus, lo cual devino para ella una oportunidad de crecimiento profesional, según aseguró a Radio Victoria.

Conalza Las Tunas, colectivo destacado en el país

Por el cumplimento de su plan de producción al 137.2 por ciento, la disciplina, el eficiente control interno y otros resultados relevantes, la Central de Trabajadores de Cuba concedió la condición de Destacado Nacional a la Empresa de Construcción y Montaje, Conalza, de Las Tunas y a su Unidad Empresarial de Base Movimiento de Tierra.

Más leido

Otras Noticias

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *