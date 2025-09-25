Al alcance de todos en Las Tunas, por un mejor bienestar de la familia Línea 103

Las Tunas.- Su idea inicial surgió relacionada al enfrentamiento y orientación ante temas como las adicciones, luego se extendió su uso en el período de la covid -19 mediante un apoyo psicológico a las personas enfermas, hoy la línea confidencial 103 asesora a la familia en los más diversos temas que requieran apoyo especializado.

«La ayuda psicológica, orientación y acompañamiento a personas preocupadas por su salud mental, las adicciones o involucradas en situaciones de violencia resulta el propósito esencial de esta iniciativa que, de manera anónima, funciona en el territorio en los horarios comprendidos de ocho de la mañana y hasta las cinco de la tarde», explicó Raydel Bejerano Balmaceda, coordinador de la Red de Jóvenes y Adolescentes en Las Tunas.

«Facilita la orientación a la familia ante el consumo de sustancias nocivas y también para la violencia, mediante la intervención y asesoramiento de un especialista altamente preparado en el tema», refirió.

Asimismo, destacó que «los interesados en el servicio de ayuda telefónica reciben, a nivel de información, la atención y la asistencia ante cualquier situación de salud, incluso, se puede hasta tramitar el acceso al especialista relacionado al tema, como parte de las políticas públicas del gobierno para eliminar todo lo que tiene que ver con las adicciones».

Hoy existen problemas vinculados con los más jóvenes como el abuso de sustancias nocivas y la violencia de género arraigada en las comunidades, y desde este espacio se labora en la prevención ante estos fenómenos bajo el amparo de las normativas cubanas como el Código de la familia, el Programa Nacional para el Adelanto a la Mujer, el Código Penal y el servicio de orientación jurídica.

