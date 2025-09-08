Implementan en «Colombia» acciones de capacitación del proyecto Mi Costa

Colombia, Las Tunas.- Con el propósito de brindar capacitación a la población en función de contrarrestar las afectaciones que provoca el cambio climático, en el municipio de Colombia tiene su implementación el proyecto internacional Mi Costa, financiado por el Fondo Verde del Clima de las Naciones Unidas.

Alejandro Aballe Martínez, jefe del Departamento de Inversión Extranjera, Cooperación Internacional y Comercio Exterior en el territorio, brinda detalles de su desarrollo hasta la fecha, y asegura que «no trae consigo recursos para la producción de alimentos, pero sí la capacitación».

Aballe Martínez explica que preparan a la población para enfrentar los efectos del cambio climático y lo referente a la sequía. La intención es buscar soluciones a la reforestación en las cuencas hidrográficas y en la costa a fin de evitar la entrada de la salinidad a los suelos del territorio y que puedan ponerse en función de la producción de alimentos».

El proyecto Mi Costa, que busca el cambio de mentalidad ante el incremento del nivel del mar en los municipios costeros, incluye siete provincias cubanas: Las Tunas, Granma, Camagüey, Ciego de Ávila, Artemisa, Mayabeque y Pinar del Río.

En el caso de la provincia de Las Tunas no solo participa el municipio de Colombia, sino además los territorios de Jobabo y Amancio.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube