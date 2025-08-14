Radio Victoria en Vivo

Entregan en Las Tunas Distinción 23 de agosto

Por: Yaimara Cruz García
Las Tunas.- La Federación de Mujeres Cubanas (FMC), entregó la Distinción 23 de Agosto a un grupo de féminas, quienes con su quehacer contribuyen al desarrollo del territorio , y enaltecen el rol de la organización que las representa.

Lisbet Pavón Marchan, una de las condecoradas, significó el compromiso de recibir el reconocimiento.

«Recibir la medalla es un gran honor, simboliza la fuerza y resistencia de las mujeres organizadas. La distinción se entrega en el natalicio de Fidel Castro, quien impulsó la integridad femenina en la construcción del país».

En la ceremonia que contó con la presencia de Osbel Lorenzo Rodríguez, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba en Las Tunas, y la Gobernadora Yelenys Tornet Menendez, se reconocieron  mujeres con 5, 10, 15, 20 y más años de labor ininterrumpida en la organización.

Para celebrar el cumpleaños 99 del líder de la revolución y un aniversario más de la FMC, se realizó en la Plaza de la Revolución Mayor General Vicente García González, el solemne acto, en el que salieron a la luz las historias de mujeres empoderadas, que con su actuar cotidiano mejoran los tiempos y construyen sus propias historias.

Yaimara Cruz García

