Fidel, vivo en la historia y el ejemplo

Las Tunas.- Que Fidel Castro Ruz fue uno de los mejores estadistas de las últimas décadas es una gran verdad; como también lo es que a casi nueve años de su fallecimiento, se le recuerda enfundado en su uniforme verde olivo, firme y vital, fuerte y valiente, sereno y altivo.

En Cuba, y más allá de nuestras playas y el mar, se le recuerda con admiración y gratitud, dos sentimientos que se multiplican este 13 de agosto en su cumpleaños 99 y cada día que ha transcurrido desde su partida al infinito, donde brilla con la sabiduría inmensa de su ejemplo.

Su extraordinaria vida colmó de hechos la historia de la Patria, desde el día 28 de enero de 1953, cuando demostró que José Martí seguía vivo a cien años de su nacimiento, o en ese propio año al dirigir a jóvenes como él, quienes asaltaron los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Fidel se hizo héroe también con su alegato La historia me absolverá, los años de cárcel en el Presidio Modelo, la Amnistía y el viaje a México, el regreso a Cuba en el yate Granma, la Sierra Maestra, el Triunfo de la Revolución y la caravana de la victoria que lo llevó a La Habana.

Con sus grados de Comandante al hombro, y también con una paloma blanca que se posó sobre él, se consolidó como líder y condujo al país a la paz, a pesar de tantas acciones enemigas que pretendían desestabilizar a la sociedad y dar marcha atrás a tantas e importantes transformaciones.

Con Fidel al frente, Cuba se llenó de escuelas, hospitales, policlínicos, centros investigativos y fábricas; los campesinos recibieron las tierras que trabajaban, se nacionalizaron empresas, las viviendas se entregaron en propiedad y a varias naciones del mundo llegaron las solidarias manos de los hijos de esta tierra.

Su vida, larga y extraordinaria, fue un cúmulo de hechos que lo mostraron en su verdadera esencia; siempre valiente frente al imperio, con su voz diciendo lo que muchos callaron y con el cuerpo de primero, en donaciones de sangre y cortes de caña, frente a ciclones y ante amenazas de toda índole.

El Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, cumple años hoy. Vivo está en la historia, el ejemplo, la resistencia, los discursos, la soberanía de la nación, lo sobrenatural de su vida y la memoria. También, en su hermano Raúl, en la dignidad y en los corazones del pueblo.

/lrc/