Formación vocacional: el futuro en nuestras manos

Las Tunas.- Mi camino siempre fue el de las letras, por eso no me sorprendí cuando todas las señales apuntaron al periodismo, sin embargo, nunca olvidaré a la primera persona que vio en mí, la vocación de polilla: mi maestra de primaria.

En casa mi mamá siempre estaba entre páginas, de abuelo recuerdo el hojear del periódico junto al aroma de un habano, escribía mis propios cuentos infantiles, memorizaba poemas, devoraba cuánto libro caía en mis manitas de niña curiosa, y así, el destino empezó a trazarse sin saberlo.

Para los adolescentes y jóvenes, cuando llega esa hora de saber, es imprescindible la formación vocacional, y en la actualidad, en la Cuba de hoy, cuando como nunca antes se alejan de las carreras profesionales, aunque las causas que lo provocan son muchas y conocidas, la falta de orientación es también, una de las fundamentales.

La desidia y los factores económicos son influyentes, pero además, el no saber hacia dónde se va, qué se busca, cómo equilibrar propósitos, inclinaciones y habilidades, son determinantes a la hora de decidir el futuro académico en edades tan cruciales para el ser humano.

Muchas veces existen talento y aptitudes con ce y con pe, pero no la guía certera, la mano que muestre la ruta a seguir para explotarlas al máximo, y se termina perdiendo tiempo valioso, equivocando senderos o tomando los «más fáciles».

En los planes educacionales hay momentos de formación vocacional, pero a veces no se aplican con la seriedad que requiere el caso en cuestión, no llegan a los chic@s en sus códigos comunicativos, o sencillamente, no suceden.

Incluso, más allá de carreras universitarias, es importante una luz para oficios y profesiones técnicas, cuestiones prácticas y espirituales que deben ser procesadas para tomar una de las decisiones más importantes de la existencia humana, cómo ser útiles a la sociedad siendo felices con nosotros mismos.

La escuela y la familia son las principales encargadas de que estas determinaciones sean las acertadas, hoy más que nunca debemos cuidar a las generaciones más jóvenes, atender sus pasos y ofrecerles las herramientas necesarias, al final, en sus manos está el futuro de la sociedad y la nación cubanas.

/lrc/

