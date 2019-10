Roberto Reyes, el buscador de caracoles

Las Tunas.- Roberto Reyes Suárez, vecino del reparto Velázquez, en esta ciudad, es el que más caracoles gigantes africanos ha capturado, con cuatro mil 178 ejemplares, desde junio hasta la fecha, lo que muestra su experiencia en tan ardua faena.

Desde que amanece, este veterano emprende con su natural paciencia la búsqueda de los asiduos visitantes que merodean en el patio de su vivienda y las zanjas de los alrededores de su zona de residencia, una de las más afectadas por la presencia de esa plaga.

Roberto ha desarrollado habilidades propias para su detección y eliminación; además ha tenido la curiosidad de anotarlos en una libreta, una especie de control diario desde que se implicó en la captura de estos ejemplares.

¿Cómo fue que comenzó?

«Desde que comenzó la campaña yo me sumé, porque vivo aledaño a una de esas zanjas y tengo nietos pequeños que casi siempre están en el patio jugando, desconocen lo peligroso que pueden ser, por lo que me di a la tarea de acabar con esos bichos.

«Una mañana aparecieron por primera vez en mi patio, yo no los conocía, pero mi yerno, que estuvo en Angola, me los enseñó, eran grandes, entonces buscamos una pala, los matamos y los enterramos, a partir de ahí empecé».

¿Cuántos ha capturado?

«El primer día capturé 393 caracoles, el segundo 145 y así sucesivamente hasta los más de cuatro mil de ahora, entonces empecé a eliminar todas las plantas de enredaderas de la casa, limpié bien un buen tramo de los alrededores de la cerca hacia afuera, hubo un tiempo que no aparecían y pensé que se habían terminado, pero no.

«Después se fueron sumando otros vecinos, incluso jóvenes, yo no me voy a cansar, mientras pueda voy a seguir capturando ejemplares, no solo en mi patio sino en la comunidad».

¿Usted ha ayudado a involucrar a los demás compañeros?

«Sí, yo les he dado un mínimo técnico sobre la manera de capturarlos, les digo que no deben tocarlos con las manos, yo tengo guantes y un recogedor con una horqueta, los agarro y los echo en una lata con agua y cal o sal, se mueren enseguida y después los quemo».

¿Qué mensaje le trasmite a las personas?

«Les digo a los que puedan que se incorporen a esta campaña como lo han hecho algunos, pido más colaboración de la familia y de las instituciones de los alrededores, para acabar de una vez con este peligroso caracol, esta batalla es por el bien de todos.

«También llamo a la cooperación colectiva en torno a intensificar las acciones de saneamiento en los alrededores, que no depositen basuras en las zanjas, las cuales se han convertido en vertederos que le sirven de refugio y alimento al dañino visitante.

«Además que se priorice, por parte de los organismos responsabilizados la limpieza de las zanjas y alcantarillas de la zona, especialmente en la etapa de lluvias, las cuales arrastran mucha basura que, además de entorpecer el trabajo de búsqueda contribuye a la proliferación del caracol».

Aparecido en Cuba en 2014, el caracol gigante africano, se incluye en la lista de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. La urgencia en la provincia de Las Tunas de acometer una ofensiva contra el molusco obedece a los daños que ocasiona a la salud humana y a la agricultura.

/mdn/

