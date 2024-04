Premian en Las Tunas el mérito sindical

Las Tunas.- Una orden Lázaro Peña en Tercer Grado, ocho medallas Jesús Menéndez y certificados por años de entrega a la labor sindical destacan entre los reconocimientos otorgados en Las Tunas a trabajadores y colectivos obreros en vísperas del Primero de Mayo.

«Este no es un resultado individual, si no fuera por el apoyo de mis compañeros no sería posible», destacó a Tiempo21 Misleydis Alba Rodríguez, secretaria de sesión sindical de la Dirección de la Empresa Inmobiliaria del Turismo, quien recibió la orden Lázaro Peña en Tercer Grado.

De las ocho medallas Jesús Menéndez entregadas seis fueron de manera individual y dos a los colectivos de las Unidades Empresariales de Base Pedro Plaza del municipio de Amancio y la de Servicios Especializados de Seguridad (Sepsa) Las Tunas.

Para Yanelis Rondón Llames, líder sindical del colectivo azucarero amanciero que recientemente ratificó la condición de Vanguardia Nacional, este es un premio al esfuerzo y dedicación de todos.

Dirigentes de base de los sindicatos con representación en la provincia recibieron de manera individual diplomas y certificados por años de labor ininterrumpida al frente de sus colectivos obreros.

Una vez más el salón de la Plaza de la Revolución Mayor General Vicente García González fue sede del acto solemne que tiene lugar cada año en vísperas del Día Internacional de los Trabajadores, y estuvo presidido por Walter Simón Noris, primer secretario del Comité Provincial del Partido.

/mga/