Toco madera

Para que todo salga exitosamente debemos salir de la cama y empezar nuestro día con el pie derecho, evitar cuanto gato negro intente atravesarse por nuestro camino, cruzar los dedos y tocar madera. A ciencia cierta no sabemos por qué espontáneamente detenemos el movimiento del sillón cuando nadie está sentado sobre él, pero por si las casualidades lo hacemos.

¿Cuántas supersticiones guarda el imaginario de los tuneros?. ¿De dónde provienen y hasta qué punto se mezclan en nuestra cotidianidad? Para responder estas interrogantes dedicamos el debate Sin pelos en la lengua. Usted en casa asegúrese de no romper ningún espejo. Ya comenzamos.

La palabra superstición según su etimología significa «lo que me da miedo o no controlo» y su existencia data de la época antigua cuando los hombres se quedaban sin respuestas ante supuestas fuerzas extraordinarias. De ahí que muchas de las paredes de cuevas tengan estampados dibujos que atraerían la suerte en la caza y la fertilidad. Pero luego de tantos años estas creencias populares aún no languidecen.

Las supersticiones o creencias míticas, tal cual sucede con los refranes o las recetas de cocina, se transfieren de una generación a otra, especialmente por los más longevos de casa. Una de las más respetadas y a la que culpamos de una que otra desgracia, es el mal de ojo.

¿Cuánto prevalecen los mitos culturales que heredamos de generación en generación?

La superstición no es exclusiva de los cubanos. Forma parte de muchas culturas y es una muestra de los procesos evolutivos por los que ha atravesado el hombre. Su estudio puede remitirnos a épocas pasadas y demostrarnos que la especie humana hereda genes históricos.

En todas partes del mundo las personas se refugian en algún tipo de ritual para atraer la suerte. Algunas dependen más que otras de estas prácticas, lo cierto es que el mayor de los amuletos está en nuestro interior, en la entereza con que enfrentemos los asuntos, ante esa fuerza ningún espejo roto, ni gato negro, podrá interferir.

Y usted qué piensa. Tiene algún ritual que lo acompañe en circunstancias difíciles. De dónde lo heredó. Cualquiera que sea su opinión puede emitirla a través de este espacio o del sitio tiempo21podcastarroba gmail.com.

