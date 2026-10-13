Leñadores y Gallos dividen honores en el Julio Antonio Mella

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas y los Gallos de Sancti Spíritus terminaron igualados a dos victorias por bando en la segunda subserie de la Serie Nacional de Béisbol 65, disputada en el estadio Julio Antonio Mella.

El conjunto espirituano ganó los dos primeros encuentros, apoyado en su ofensiva, pero los tuneros reaccionaron ante su público y se llevaron los dos partidos restantes.

El cierre fue especialmente reñido, con una victoria de Las Tunas en diez entradas, definida por un error defensivo de los visitantes.

El empate refleja lo ocurrido sobre el terreno: dos equipos que alternaron el dominio y que no lograron sacar ventaja definitiva en una subserie marcada por la lucha hasta el último out.