Continúan en Las Tunas jornadas integrales contra las drogas

Las Tunas.- A los alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas Doctor Zoilo Enrique Marinello Vidaurreta, adolescentes y jóvenes de la comunidad de San José, en esta ciudad, estuvo dedicada la jornada integral de intervención y de cultura de rechazo como parte del enfrentamiento «Contra las drogas se gana» en Las Tunas.

El programa incluyó conversatorios especializados a cargo de representantes de la Fiscalía, el sector de la Salud y de Justicia para sensibilizar a las nuevas generaciones acerca de las consecuencias destructivas ocasionadas por el consumo de sustancias ilícitas.

En esta ocasión el doctor Alejandro Mestre Barroso, especialista en Toxicología, del Hospital Provincial Docente Ernesto Guevara de la Serna, explicó que la experiencia demuestra que es imposible lograr un buen resultado si se forzan los procesos de deshabituación y desintoxicación ante un problema social más grande de lo que reconocen algunos.

Añadió que hay una diferencia entre droga y droga de abuso, la primera es toda aquella sustancia que tiene la capacidad de llegar al cerebro, provocar un estímulo y una transformación, que puede ser desde el punto de vista de la respuesta emocional, al dolor, a la capacidad física para ejercer cualquier tarea.

Mientras se identifica como droga de abuso la sustancia que se utiliza con fines no médicos o terapéuticos, desde una infusión, que solo lo define la forma en la que se utiliza y con qué fin se emplea, validado por múltiples estudios la propiedad adictiva a este tipo de sustancia.

Denotó el también presidente de la Cátedra para la Prevención de las Drogas, la capacidad de inducir patologías psiquiátricas de alto nivel, como la esquizofrenia, las paranoides y las compulsivas, lo cual se observa en los cannabinoides sintéticos, el químico y el papelito.

Un cannabinoide sintético, el caso de la marihuana que podía aparecer al cabo de los 30 años, el cannabinoide sintético se constata a partir de los 3 meses, incluso al año ya empiezan esos trastornos; en tanto subrayó que una vez que la persona es adicta, lo será toda la vida, por ello lo importante es no llegar, no iniciar en este proceso.

Como parte de la amplia labor de prevención del consumo de drogas de abuso en Las Tunas, Lisbeth Pavón Marchant, fiscal jefa del Departamento de Procesos Penales, disertó ante los presentes cuando se ocupa determinada cantidad de droga, no existe la posibilidad de que se le imponga una medida cautelar que no sea la prisión provisional.

Comentó Pavón Marchant que en Cuba «estos delitos están recogidos en el Código Penal, en el título de los que afectan la seguridad colectiva por los propios daños que ocasionan contra la salud, siendo riguroso el marco penal ante el tráfico, tenencia y venta de drogas con sanciones de cuatro a 10 años.

En otro orden añadió que «el marco penal para este delito se va a agravar y va a ser de 10 a 30 años de privación de libertad o incluso llegar a la privación perpetúa si se comete en un centro estudiantil, y se implica el tráfico también si se vinculan aquellos que administran, operan o trabajan en locales o establecimientos que prestan atención al público.

Al intervenir la presidenta del Tribunal Provincial, Annia Naomi Cortes Pérez, directora provincial de Justicia, especificó que el país mantiene la política de Tolerancia Cero a la droga, el mensaje del Estado es tolerancia cero; por ello es vital no comenzar, pues todas esas conductas tienen consecuencias bien graves.

La jornada de intervención preventiva llevó consigo también las interrogantes de alumnos de Medicina y del Colegio Universitario de Ciencias Médicas, así como el mensaje del talento de solistas del centro de la música Barbarito Diez y la compañía de baile de Ángel Orlando Mato, para fortalecer valores sociales, la estabilidad familiar y la conciencia sobre los impactos negativos de esta adicción en el plano individual y en el bienestar colectivo del país.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube