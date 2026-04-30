“Conmoción histórica para los mercados”: El preocupante pronóstico del Banco Mundial sobre los precios de la energía

“Conmoción histórica para los mercados”: El preocupante pronóstico del Banco Mundial sobre los precios de la energía

Los precios mundiales de la energía aumentarán un 24 % en el 2026, alcanzando sus niveles más altos desde el 2022, advierte un nuevo informe del Grupo del Banco Mundial publicado el 28 de abril.

“El estallido de la guerra en Oriente Medio representa una conmoción histórica para los mercados de materias primas, que en marzo provocó la mayor pérdida de suministro de petróleo jamás registrada”, reza la publicación.

De acuerdo con el Banco Mundial, si “la fase más crítica” de las interrupciones en el comercio de materias primas llega a su fin en mayo, mientras los volúmenes de transporte marítimo por el estrecho de Ormuz vuelven a asemejarse a los anteriores a las hostilidades en Oriente Medio para octubre, los precios promedio de las materias primas aumentarán un 16 % este año, representando el primer incremento anual desde el 2022.

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“Esto dejaría los precios un 25 % por encima de lo previsto en enero del 2026. Esta proyección base depende de la evolución de los mercados energéticos. Dado que los precios del petróleo y del gas natural se han disparado debido a la escasez de suministro, se prevé que los precios promedio de la energía aumenten un 24 % en el 2026”, alerta el informe.

Los pronósticos apuntan a que el precio del crudo Brent llegue este año a un promedio de 86 dólares por barril, un alza de 26 dólares desde enero.

Por otra parte, los precios de los fertilizantes, alimentos básicos y los metales también irán en aumento. “Se proyecta que los precios promedio de los metales básicos alcancen un máximo histórico, al igual que los de los metales preciosos, en medio de una volatilidad extraordinaria”, se indica en el documento.

No son las cifras definitivas

Sin embargo, si las interrupciones de todo tipo de suministros se prolongan más de lo previsto o se agravan, los precios pueden llegar a ser aún más altos de lo esperado. En dicho caso, “el precio del petróleo Brent en el 2026 podría promediar entre 95 y 115 dólares por barril, y los precios de otras materias primas también superarían con creces las previsiones”, añade el Banco Mundial, agregando que “además, los precios de los metales básicos podrían aumentar más de lo anticipado debido a la inflexibilidad de la oferta y la resiliencia de la demanda”.

El informe destaca que partiendo de las hipótesis base, el aumento de los precios de la energía afectará negativamente a las economías emergentes y en desarrollo, ralentizando su crecimiento e impulsando su tasa de inflación promedio a su nivel más alto en 4 años.

(Tomado de Cubadebate)