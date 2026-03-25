25 de marzo de 2026

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Historia

Montecristi, la brújula de la Guerra necesaria

25 de Mar de 2026
, por Redacción Tiempo21
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En la ciudad dominicana de Montecristi, un 25 de marzo de 1895, dos figuras se encontraron para sellar con su firma el destino de Cuba. José Martí, el Apóstol de la independencia, y Máximo Gómez, el General en Jefe, firmaron el documento que sería la brújula de la Guerra Necesaria: el Manifiesto de Montecristi.

No fue un papel más, sino la proclamación solemne de que la lucha no era contra el pueblo español, sino contra el sistema colonial que mantenía a Cuba sometida.

El Manifiesto trazó con claridad las causas de la guerra: siglos de explotación, desigualdad y falta de soberanía. Martí y Gómez dejaron escrito que la independencia no podía convertirse en dependencia de otra potencia, rechazando de manera firme la anexión a Estados Unidos.

En sus líneas se dibujaba la república que soñaban: libre, justa, con igualdad racial y oportunidades para todos. Era la unión de generaciones: los veteranos de la Guerra de los Diez Años junto a la nueva hornada de patriotas que Martí había convocado desde el Partido Revolucionario Cubano.

Montecristi fue, en esencia, el acta de nacimiento moral de la nación cubana. Allí se definió que la guerra no sería de venganza, sino de justicia; no sería de odio, sino de dignidad.

Más de un siglo después, el Manifiesto de Montecristi sigue siendo faro y compromiso. Martí y Gómez nos enseñaron que la independencia no es solo romper cadenas, sino construir un país donde la libertad se viva con responsabilidad y equidad.

Recordar Montecristi es recordar que Cuba nació con un proyecto de justicia y soberanía, y que cada generación tiene el deber de mantener viva esa llama.

/lrc/

Temas: Manifiesto de Montecristi - Martí y Gomez

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