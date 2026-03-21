Se desarrollan en Colombia jornadas cucalambeanas de base

Colombia, Las Tunas.- El mayor evento cultural que se dedica al campesinado cubano, desarrolla por estos días sus ya acostumbradas cucalambeanas de base en el sureño municipio de Colombia.

Las comunidades, que abarcan cada uno de los siete consejos populares, se visten de tradición y cubanía, en los que se promueve la cultura inmaterial campesina.

Gran protagonismo tienen en este territorio, la participación activa de los promotores culturales, los que cuentan con el apoyo de artistas, de aficionados al arte y el talento local que en cada demarcación es fiel defensor de sus raíces.

Barrios como Borbollón, Sexto Congreso y Alba Flores, ya efectuaron su guateque campesino, con fuerte presencia de lo mejor del arte de nuestra campiña, con juegos tradicionales, exposición de artesanía, de platos típicos del campo, instrumentos, una mezcla de arte y tradición.

En venideras jornadas otras comunidades como El Triángulo y Progreso, efectuarán su fiesta campesina, previó a la Jornada Cucalambeana Municipal, prevista a efectuarse en la segunda quincena del mes de abril.

El guateque mayor que se efectúa habitualmente en El Cornito de la ciudad de Las Tunas, celebrará este 2026 el aniversario 197 del natalicio de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo «El Cucalambé».

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