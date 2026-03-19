Anuncian flotilla solidaria hacia Cuba desde España

Madrid.- Rumbo a Cuba: una nueva flotilla humanitaria frente al bloqueo de Estados Unidos, partirá desde España con el objetivo testimonial de denunciar el acoso que sufre la isla caribeña.

Así lo anunciaron hoy los promotores de la iniciativa, la ONG Open Arms y Cooperativa Ecoo Revolución Solar, junto con grupos de izquierda y organizaciones sindicales, sociales y políticas.

Al responder a Prensa Latina, Oscar Camps: fundador y director de Open Arms, adelantó que la flotilla partirá de Barcelona y tendrá distintas escalas en territorio español con el fin de rechazar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba.

También, exigirá al Gobierno español y a las instituciones europeas expresar su repudio al cerco y a comprometerse con ayuda energética y humanitaria a la mayor de las Antillas.

La flotilla transportará, con la colaboración de Open Arms, equipamiento fotovoltaico para reforzar la resiliencia energética de centros sanitarios pediátricos de La Habana, en especial el Juan Manuel Márquez.

“Esperamos entregar personalmente todo el material fotovoltaico para poder garantizar, que como mínimo, el departamento de cuidados intensivos del hospital pueda atender a los neonatos y a la población vulnerable que necesita asistencia sanitaria”, apuntó Camps.

“Si con esta campaña y con los recursos que obtengamos podemos salvar, al menos, una sola vida, ya habrá valido la pena, Para nosotros, todas las vidas valen lo mismo, en el Mediterráneo, en Gaza, o aquí o en Cuba, cuando se vulneren el derecho internacional y los derechos humanos”, sentenció.

El titular de Open Arms admitió que la época del año no es la mejor para viajar por barco y es difícil hacer previsiones de fechas, aunque espera que Rumbo a Cuba pueda completar su misión a más tardar a mediados del mes de mayo.

Preguntado por Prensa Latina acerca de que la escalada de tensiones de EEUU contra Cuba pudiera frustrar la misión, Camps zanjó que dijeron lo mismo respecto a Ucrania o Gaza y lograron realizar operaciones humanitarias.

Ponemos en el centro de las ideas a las personas que necesitan ayuda, especialmente los niños, y lo intentaremos. Si no lo conseguimos será por cuestión política, sin descartar que en el mar pudiéramos recibir acoso, remarcó.

Por su parte, José Vicente Barcia, de Ecoo Revolución Solar, señaló que el recrudecimiento del bloqueo a Cuba, con el cerco petrolero establecido por la Casa Blanca, invitan a aportar las experiencias como cooperativa para una campaña que consiga el equipamiento fotovoltaico de un hospital de La Habana.

“Estamos cansado de ver como la energía se utiliza de herramienta de destrucción de los pueblos. Entendemos que la energía debe ser un derecho que preserve los derechos humanos en La Habana, en Cuba y en todas partes”, argumentó Barcia.

A su turno, la periodista Teresa Aranguren, indicó que, en un contexto internacional marcado por el uso creciente de bloqueos económicos de presión política, se presenta Rumbo a Cuba, frente a medidas que afectan al suministro energético de la isla, con graves consecuencias para la población civil.

Resulta más que nunca imprescindible rechazar el castigo colectivo contra pueblos enteros mediante restricciones al acceso a recursos básicos, como alimentos, energía o medicamentos, es incompatible con el sistema internacional basado en normas, manifestó Aranguren.

En el acto de lanzamiento, en el umbral del Congreso de Diputados de España, estuvo presente Enrique Santiago, vicepresidente primero de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento, asimismo secretario general del Partido Comunista de España (PCE) y miembro del grupo Sumar. (Prensa Latina)

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