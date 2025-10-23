Evalúan cumplimiento de objetivos estratégicos y acuerdos de organizaciones estudiantiles en Las Tunas

Las Tunas.- El primer secretario del Partido en Las Tunas, Osbel Lorenzo Rodríguez, intercambió con el Secretariado Provincial de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y la de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), para evaluar el cumplimiento de objetivos estratégicos y acuerdos de ambas organizaciones.
Durante el encuentro, los jóvenes expusieron preocupaciones, inquietudes e iniciativas para beneficio de su trayecto académico y las opciones de esparcimiento.
En tal sentido, destacó la solicitud de aprovechar locales como la casa del estudiante y el conocido cabaret Bajo las estrellas, con el fin de revitalizar la oferta recreativa.
El intercambio también incluyó el aseguramiento de actividades en vistas a la celebración por los días del estudiante y la cultura física y el deporte, respectivamente. Tal punto permitió socializar las acciones que involucran a los estudiantes en actividades que promuevan su integración, salud y desarrollo cultural.
Este espacio de diálogo entre las autoridades provinciales y los dirigentes estudiantiles constituye un canal de comunicación permanente. Por ello, se convierte en una oportunidad para ofrecer mayor cercanía a las necesidades y aspiraciones de la juventud tunera.
/lrc/
Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube
0 comentarios