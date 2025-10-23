23 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Evalúan cumplimiento de objetivos estratégicos y acuerdos de organizaciones estudiantiles en Las Tunas

 - Dayana García Roldán
Las Tunas.- El primer secretario del Partido en Las Tunas, Osbel Lorenzo Rodríguez, intercambió con el Secretariado Provincial de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y la de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), para evaluar el cumplimiento de objetivos estratégicos y acuerdos de ambas organizaciones.

Durante el encuentro, los jóvenes expusieron preocupaciones, inquietudes e iniciativas para beneficio de su trayecto académico y las opciones de esparcimiento.

En tal sentido, destacó la solicitud de aprovechar locales como la casa del estudiante y el conocido cabaret Bajo las estrellas, con el fin de revitalizar la oferta recreativa.

El intercambio también incluyó el aseguramiento de actividades en vistas a la celebración por los días del estudiante y la cultura física y el deporte, respectivamente. Tal punto permitió socializar las acciones que involucran a los estudiantes en actividades que promuevan su integración, salud y desarrollo cultural.

Este espacio de diálogo entre las autoridades provinciales y los dirigentes estudiantiles constituye un canal de comunicación permanente. Por ello, se convierte en una oportunidad para ofrecer mayor cercanía a las necesidades y aspiraciones de la juventud tunera.

Temas: FEEM - FEU - Las Tunas

