13 de marzo de 2026

Tiempo21 de Radio Victoria

Cuba

Anuncian en Cuba comparecencia pública de presidente Díaz-Canel

13 de Mar de 2026
, por Redacción Tiempo21
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La Habana, La presidencia de la República de Cuba anunció que el jefe de Estado, Miguel Díaz-Canel, comparecerá este viernes ante medios de comunicación con el propósito de tratar asuntos de interés nacional e internacional.

De acuerdo con el aviso publicado en la red social Facebook y en el programa de la televisión local Mesa Redonda, la presentación será a partir de las 07:30, hora local.

«El intercambio, que da continuidad al realizado el pasado 5 de febrero, será transmitido por cadena nacional de radio y televisión», asegura la notificación oficial.

Asimismo, añade que «podrá ser visto en las plataformas digitales» de los medios de comunicación de la isla y «en retransmisión» en el propio espacio de la Mesa Redonda.  (Prensa Latina)

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