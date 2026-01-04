4 de Ene de 2026

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Revivió Las Tunas el histórico paso de la Caravana de la Libertad

4 de Ene de 2026
 - Dayana García Roldán
   121

Las Tunas.- Este cuatro de enero, la provincia de Las Tunas revivió la historia al reeditarse el paso de la Caravana de la Libertad, recreando la ruta que hace 67 años trazaron los barbudos liderados por Fidel Castro.

El recorrido por estos lares inició en Cañada Honda, en el municipio de Majibacoa. Desde el primer momento los habitantes se sumaron al homenaje, pues en la localidad de Calixto recordaron los acontecimientos de 1959 mientras rindieron tributo a sus combatientes.

Uno de los puntos claves de la jornada tuvo lugar en la Plaza Martiana, en el corazón de esta ciudad. Allí, los caravanistas, junto a una representación del pueblo confluyeron para honrar el triunfo cubano. El acto sirvió también para expresar un sólido mensaje de apoyo y solidaridad hacia la República Bolivariana de Venezuela.

Revivió Las Tunas el histórico paso de la Caravana de la Libertad

En el acto el pueblo de Las Tunas reclamó la liberación del presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro.

El miembro del Buró Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) que atiende las esferas educación y deporte, además de la FEEM y la FEU, Jorge Luis Álvarez Río refirió que «niños, adolescentes, jóvenes, federadas y el pueblo tunero en general se dio cita aquí, que además de celebrar el paso histórico de la caravana, ratificamos el compromiso con la continuidad de Cuba y el respaldo que hoy ofrecemos a la República de Venezuela».

De igual modo, Alex Daniel Pacheco Álvarez, miembro de la UJC municipal expresó que «los jóvenes cubanos, protagonistas como cada año de la reedición del paso de la caravana lo hacemos también desde cada uno de los frentes: estudio, trabajo y la defensa; respaldando el socialismo en Cuba y a los hermanos venezolanos».

El trayecto que se dibujó sobre el mapa de Las Tunas hace más de seis décadas concluye en el paraje conocido como El Yunque, en las cercanías del límite con la provincia de Camagüey.

/lrc/

Temas: Caravana de la Libertad - Las Tunas

