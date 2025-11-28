28 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Historia

Legado de coraje y ternura

28 de Nov de 2025
 - Redacción Digital Radio Victoria
   4

Por: María Karla Velázquez Quevedo

Las Tunas.-El 28 de noviembre de 1893, se apagó el corazón de Mariana Grajales. Pero no su legado ni su ejemplo. Nacida en Santiago de Cuba en 1815, Mariana no fue solo madre de Antonio, José y tantos otros hijos que empuñaron el machete por la independencia. Fue madre de una causa, de una ética, de una Cuba que aún no existía, pero que ella ya soñaba libre y digna.

En su hogar se forjaron patriotas. En su pecho se templaron los dolores de la guerra. Curó heridos, alimentó combatientes, organizó campamentos, y cuando la muerte le arrebataba un hijo, respondía con firmeza: “Aún me quedan más para dar a la patria.”

Su vida fue una escuela de coraje y ternura revolucionaria. Mariana no pidió permiso para ser protagonista, lo fue en la manigua, en la historia, en la conciencia de un pueblo que aprendió a ver en ella el rostro de la mujer cubana: fuerte y justa.

Murió en el exilio, lejos de su tierra, pero no lejos del amor de su pueblo. Las Tunas la recuerda en sus escuelas, en sus mujeres que luchan, en sus jóvenes que estudian, en sus madres que educan con valor, porque Mariana no es solo pasado: es pólvora en la memoria, machete en la conciencia, y mandato en la historia.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: aniversario de su muerte - Mariana Grajales

Últimas noticias

Los Leñadores blanquean a los Cazadores en Amancio

Toda una fiesta se vivió en el estadio Gilberto Ferrales del sureño municipio de Amancio, con el regreso de un partido de la Serie Nacional de Béisbol que enfrentó a Leñadores y Cazadores. El público disfrutó de un duelo atractivo, dominado por los tuneros con marcador final de 6×0.

Participa Agroint en Fihav 2025

Una vez más, la empresa Agroint de la provincia de Las Tunas participa en la Feria Internacional de La Habana, principal bolsa comercial de la región, en lo que constituye otra oportunidad para fortalecer su gestión económica.

Las Tunas por mayor participación de los adolescentes en los espacios asistenciales

Otorgarle mayor participación a los adolescentes ante los servicios asistenciales que se implementan en Las Tunas para su atención integral, motivó un encuentro de evaluación de representantes de la Agencia de las Naciones Unidas para la salud sexual y reproductiva (UNFPA), el Departamento Materno Infantil en Cuba y profesionales de la Salud Pública.

Más leido

Otras Noticias

Fidel: el pulso de la Revolución

Fidel: el pulso de la Revolución

Hay figuras que se imponen por sus ideas, otras por su voz. Fidel Castro lo hacía por ambas y por algo más, su carisma, por ese magnetismo que convertía cada palabra en un acto, cada gesto en símbolo, y cada silencio en mensaje.

Crónica de un Revolucionario Errante: Los Viajes Secretos del Che por África

Crónica de un Revolucionario Errante: Los Viajes Secretos del Che por África

En los anales de la historia revolucionaria del siglo XX, la figura del comandante Ernesto «Che» Guevara se alza como un ícono de la lucha armada. Sin embargo, una faceta menos divulgada de su vida, pero crucial para entender sus últimos años, se desarrolló lejos de América Latina, en el suelo incandescente y lleno de promesas del África postcolonial.

La Historia me absolverá un alegato para la historia

La Historia me absolverá un alegato para la historia

Era 16  de octubre de 1953, y en Santiago de Cuba no se respiraba justicia, sino tensión. En la Sala del Pleno de la Audiencia de Oriente, se celebraba el juicio contra los jóvenes que habían asaltado el cuartel Moncada el 26 de julio.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *