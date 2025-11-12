Portada » Noticias » Salud » Fortalece Las Tunas su sistema de Salud con nuevos graduados

Las Tunas.- Con la graduación de 447 nuevos profesionales de Salud Pública, la Universidad de Ciencias Médicas en Las Tunas cerró el ciclo correspondiente al curso 2024-2025.

Un total de 221 recibieron el diploma en la carrera de Medicina, 10 en Estomatología, 93 en Enfermería y 47 en diversas modalidades de Tecnologías de la Salud. Completan esta promoción 76 estudiantes egresados de los programas de Técnico Superior de Ciclo Corto.

/mga/

